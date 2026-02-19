Топливный поставщик Red Bull получил омологацию

Перед стартом нового сезона в автоспорте становится известно о важных изменениях среди поставщиков топлива для силовых установок. Ранее было сообщено, что компании, обеспечивающие топливо для Ferrari и Audi, успешно омологировали новый вид топлива, который полностью производится из возобновляемых источников.

На сегодняшний день стало известно, что третий поставщик также завершил процесс омологации. Речь идет о компании ExxonMobil, которая обеспечивает топливом команды Red Bull Racing и Racing Bulls. Таким образом, большая часть поставщиков силовых установок уже прошла ключевой этап подготовки к новому сезону.

В то же время остаются нерешенными вопросы по омологации топлива Petronas для силовых установок Mercedes, а также Aramco для Honda. В случае, если соответствующая процедура не будет завершена вовремя, Международная автомобильная федерация (FIA) может разрешить использование временного топлива или топлива, прошедшего частичную омологацию. Однако пока неясно, последуют ли за этим какие-либо санкции.