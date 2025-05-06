Эксперименты на электрокаре Porsche Cayman становятся всё более серьезными на Нюрбургринге

Чистая электрическая энергия распространилась на городские автомобили, суперкары и практически на все, что угодно между ними, а Porsche намерена встряхнуть начинающий рынок электрических спортивных автомобилей с новым Cayman EV, который мы впервые видели на тестах на Нюрбургринге.

Компания разрабатывает новый купе параллельно с открытой версией своего собрата Boxster, который также откажется от бензинового двигателя в пользу полностью электрической силовой установки в замен текущим моделям 718-го поколения.

Технические подробности о предстоящих электромоделях пока держатся в секрете, хотя Porsche уже несколько лет тестирует воду, причем превью можно было увидеть в виде концепции Mission R еще в 2021 году.

Проект по созданию электрического спортивного автомобиля тоже был задержан. Porsche вступила в партнерство с поставщиком аккумуляторов Northvolt, который должен был обеспечить батарейную установку для Cayman и Boxster EV в 2019 году, однако Northvolt обанкротилась в марте этого года. Это означает, что Porsche, возможно, придется выбрать другой путь для поставки аккумуляторов для своих спортивных автомобилей, одним из вариантов может стать хорватский производитель гиперкаров Rimac, который ранее сотрудничал с Porsche над Taycan и 911 GTS гибридом.

Мы ожидаем двойную моторную установку для Cayman и Boxster EV с мощностью, превышающей текущий топовый бензиновый автомобиль - 496 л.с. Cayman GT4 RS - чтобы противостоять увеличению веса, вызванному электрической силовой установкой. Porsche не предоставила нам подробности о размере батарей Cayman EV, но ожидается, что они будут расположены посередине автомобиля, позади водителя. Это позволит обеспечить более низкую позицию водителя и более низкий боковой профиль.

Фото: autoexpress

Нам предстоит дождаться и увидеть, какую производительность предложит Cayman EV, когда он будет запущен в следующем году, но благодаря этим шпионским снимкам у нас уже есть представление о его внешности. Открытые версии Boxster EV и Cayman EV, которые мы видели до сих пор, имеют схожее количество камуфляжа на них, с множеством деталей, готовых к производству.