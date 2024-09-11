Главная Новости Новые опции JAC T9: что нового принесли обновления популярному в России пикапу
Новости

JAC T9: что нового принесли обновления популярному в России пикапу

Китайский автопроизводитель JAC активно продолжает расширять свой модельный ассортимент, сделав особый упор на производство пикапов.
А
Антон Звонкий
11.09.2024, 07:11·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Китайский автопроизводитель JAC активно продолжает расширять свой модельный ассортимент, сделав особый упор на производство пикапов. Одной из самых популярных моделей является Hantu, известная в России как T9, которая была представлена с обновлениями на автосалоне в Чэнду.

Основное внимание уделено техническим характеристикам. Двигатель T9 Ankang Technology 2.0 CTI на дизеле получил значительные изменения, увеличив крутящий момент до 420 Нм. Появились различные режимы вождения, электронная блокировка дифференциала, а также электронное управление системой полного привода.

В целом автомобиль стал более современным и технологичным. В салоне появились новшества: люк на крыше, атмосферная подсветка с возможностью изменения до 64 цветов, а также беспроводная зарядка для смартфонов. Основная комплектация включает климат-контроль, камеры с круговым обзором и датчики давления в шинах. Габариты автомобиля остались прежними, его длина составляет 5 330 мм.

Скорее всего, обновленная модель JAC T9 в скором времени появится и на российском рынке. Однако точные сроки пока остаются неясными, учитывая что нынешняя версия поступила в продажу у нас только в конце весны.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Тем временем появилась информация о значительном успехе компании JAC на российском рынке. Был установлен новый рекорд продаж.

Источник

Новые опции (69)JAC (25)Обновлённая модель (37)Пикап (58)JAC Новые опции (1)JAC Обновлённая модель (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация