JAC T9: что нового принесли обновления популярному в России пикапу

Китайский автопроизводитель JAC активно продолжает расширять свой модельный ассортимент, сделав особый упор на производство пикапов. Одной из самых популярных моделей является Hantu, известная в России как T9, которая была представлена с обновлениями на автосалоне в Чэнду.

Основное внимание уделено техническим характеристикам. Двигатель T9 Ankang Technology 2.0 CTI на дизеле получил значительные изменения, увеличив крутящий момент до 420 Нм. Появились различные режимы вождения, электронная блокировка дифференциала, а также электронное управление системой полного привода.

В целом автомобиль стал более современным и технологичным. В салоне появились новшества: люк на крыше, атмосферная подсветка с возможностью изменения до 64 цветов, а также беспроводная зарядка для смартфонов. Основная комплектация включает климат-контроль, камеры с круговым обзором и датчики давления в шинах. Габариты автомобиля остались прежними, его длина составляет 5 330 мм.

Скорее всего, обновленная модель JAC T9 в скором времени появится и на российском рынке. Однако точные сроки пока остаются неясными, учитывая что нынешняя версия поступила в продажу у нас только в конце весны.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Тем временем появилась информация о значительном успехе компании JAC на российском рынке. Был установлен новый рекорд продаж.