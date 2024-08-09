Растет популярность Льюиса Хэмилтона среди бразильцев

Два года назад Льюис Хэмилтон был удостоен звания почётного гражданина Бразилии, что является уникальным достижением в мире автогонок. Несмотря на отсутствие бразильских гонщиков в настоящее время в Формуле 1, Льюиса Хэмилтона можно назвать в какой-то степени "своим", учитывая формальное подтверждение этого звания.

По всей видимости, популярность семикратного чемпиона мира продолжает расти, особенно с учётом его недавних побед, а также перспективы выступлений за команду Ferrari с начала следующего года. Однако обложка нового выпуска бразильского журнала Elle Men, на которой помещён портрет Льюиса, несёт в себе не только этот повод, но и тот факт, что он является одним из самых ярких модников в паддоке.

Бразильское издание пишет: "Он – первый (и пока что единственный) гонщик Формулы 1 темного цвета кожи, его голос становится сильным оружием в борьбе с расизмом и поддержкой разнообразия в спорте. С дредами, татуировками и ювелирными украшениями Хэмилтон не боится выделиться из общей массы, такой типичной для его коллег в паддоке".

Фото: F1news.ru

В интервью для Elle Men Brazil Льюис Хэмилтон признался: "Я не всегда действую правильно, но я верю, что это связано с моим желанием самовыражаться".

Фотосессия для журнала проходила в Сеуле, а все фотографии выполнены в черно-белой гамме. По-видимому, гонщику понравился результат, так как он опубликовал их в своих социальных сетях и поблагодарил издание за эту публикацию. Причём, благодарность была выражена на португальском языке: "Obrigado!"