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При покупке электрического Hyundai Ioniq 5 N вы получите бесплатное зарядное устройство для дома.

Компания Hyundai представила новую ориентированную на водителя и производительную модель машины - Hyundai Ioniq 5 N.
А
Антон Звонкий
06.09.2024, 19:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Hyundai представила новую ориентированную на водителя и производительную модель машины - Hyundai Ioniq 5 N. Этот автомобиль поражает своей мощностью, достигающей 641 лошадиной силы, что позволяет ему сравниться с суперкарами на старте, и в то же время оставаться функциональным и достаточно просторным для всей семьи. Однако, недостатком такой производительности является быстрое разрядка аккумулятора, что, безусловно, может стать проблемой. Но Hyundai нашла выход из этой ситуации.

Фото: Carsweek.ru

Автопроизводитель объявил, что покупатели или арендаторы модели Ioniq версии 2024 года в США теперь имеют возможность выбрать Flex Level 2 или кредитное предложение на покупку зарядной станции за 369 долларов для доступа к общественным зарядным станциям через ChargePoint.

Каждый, кто станет обладателем Hyundai Ioniq 5 N, получит 90 дней с момента покупки или начала аренды для использования кода купона для домашнего зарядного устройства или кредита в сети зарядных станций ChargePoint. Текущие владельцы и арендаторы модели Ioniq 5 N версии 2025 года также получат купон для использования на домашнем зарядном устройстве. Тем, кто выберет выгодное предложение по покупке, потребуется оплатить установку, но весь процесс будет проходить при поддержке Hyundai. Это зарядное устройство будет таким же, как для других автомобилей марки Hyundai.

Недавно наше издание рассказывало о Hyundai Ioniq 5 2025 года с внедорожным пакетом и зарядкой Tesla. Hyundai Ioniq 5 2025 - это обновленная версия одного из самых популярных электромобилей на рынке. Этот автомобиль выделяется своим уникальным дизайном, внушительным запасом хода и плавностью движения, и сейчас предлагает еще больше функций, чтобы привлечь любителей электромобилей.

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