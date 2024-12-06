«Поехали» и «Мотозима» – путешествия и техника вне сезона

Обширная география участников: участники из стран БРИКС, Казахстана и Африки. Головокружительные премьеры, громкие новинки, уникальные модели, именитые спикеры и все для поездок – вместе с вами мы убедились, что путешествия доступны каждому, а техника актуальна всегда!

Надежная техника, экипировка, премьеры и классика – актуальны всегда

Стенды, заполненные техникой, которая не страшится преград, премьеры и презентации, эксклюзивные модели и флагманы – выставки показали, что индустрия работает непрерывно и готова радовать нас круглогодично.

На «Поехали 2024» и «Мотозиме 2024» представили технику как российские, так и иностранные компании. Без громких новинок не обошлось.

«Русская механика» презентовала на мероприятиях два новых продукта: обновленный туристический снегоход «Фронтьер 1000» и бесстрашного покорителя бездорожья – прототип машины-чемпиона ралли «Шелковый путь» – квадроцикл «РМ 800 Т».

Состоялась премьера от VOGE – впервые в России показали мотоцикл DS800 Rally, до этого его видели только на миланской выставке EICMA.

Гостей ждали две совершенно новые модели от компании SYM – городской мотоцикл и скутер, продажи которых откроются только в 2025 году. А также в единственном экземпляре в России был представлен BSE T9. На этой модели пилот команды BSE Racing Team участвовал в Чемпионате мира по хард-эндуро в Турции на гонке SEA TO SKY и первый в мире на китайском четырехтактном мотоцикле взял серебро!

Для самых смелых зимних поездок «Моторрика» и Explosive показали мощные сноубайки, которые не страшатся глубокого снега. Гости выставки увидели обновленный модельный ряд PROGASI и TMBK. Все три дня посетители могли любоваться уникальной российской разработкой – багги класса рок краулер от воронежской компании Constrictor Motorsport.

Помимо этого, гостей ждала эксклюзивная продукция и новые модели брендов: AODES, APAKANI, Baltmotors, Benelli, Bizon, BRP, Brutal Toys, BSE, DP Labs, Draxter, D-XON, Composit EXTRUZION, IRBIS MOTORS, Kove Motorcycles, КТА, K2R, MOTAX, MotoStory, MOTOSUPER, PARSUN, Polaris, QJMOTOR, RBMotors®, ROKO, Royal Enfield, SCANMOTO, Snowcruiser, SSSR, VINTO, XGZ, Астра моторс, ГАЗ, РУСОХОД, ТОФАЛАР и многие-многие другие.

Автодома, кемперы, жилые модули, прицепы и палатки: Atlas Watersport, Başkent Karavan, Grasshopper, KARSO caravans, MAXUS Motors, PETSUN, Piligrim Camper, Taiga Сamper, VISION, VOYAGE, «Мир Караванера», «Эверест Туринг», «Яхты на колесах», СТ-Нижегородец.

Надежная экипировка: «509», Arai, FXR, KLIM, Nolan, PromoJeans, PRIME SNOWBOARDS, ROQVI, SIDI, SPIDI, VERSTA, WHITELAB, WKS и других.

Все для путешествий, активного отдыха, а также сопутствующие товары: ADA Overlend, BASK, BERKUT, EFS Moscow, Ellisabeth Electric, Expert-Tex, Freedconn, G-foil, GIMURA, IXIL, LAVR MOTOLINE, Prive’ RockShtock SeaVoice, SNOWDOG (SD), STORM, TankTuning, TF APPAREL, XRDcamp, «Автовентури – РИФ», «Азбука джипа», «АЛЬБРЕХТА», «Пневмобак», ТАНК 300 RUSSIA CLUB, «Территория Странствий», «Электролебедка.ру» и другие.

Выступления, награждения и public talk на сценах «Поехали» и «Мотозимы»

Сцены мероприятий стали центром притяжения увлеченной публики. Все три дня гости слушали выступления опытных путешественников, известных блогеров, организаторов спортивных мероприятий и представителей брендов.

Их истории вдохновляют, их видеоролики набирают нереальное количество просмотров, к их советам прислушиваются, именитые путешественники, авто- и мотоблогеры рассказали про свои поездки, поделились планами на следующий год и ответили на все вопросы зрителей. В этом году мы услышали: Андрея Бересневича, Александра Еликова, Алексея Жирухина, Алексея Гапонова, Анатолия Чернявского, Артёма Ачкасова, Вадима Калугина, Дарью Харченко (СТАНТ ДАШУ), Дениса Забелина, Дмитрия Щеголева (STALKERMSK), Дмитрия Сметкина, Евгения «Джона Пыль Дорог», Макса Тревера, Никиту Щербатюка (Project18), Пашу Гапона, Романа Курбатова (PITBIKE CROSS), Саню Чётодела, Сергея Лысенко и многих-многих других.

В этом году на сцене выставок произошло историческое событие – ЭЦ «Про путешествия» и Богдану Булычеву торжественно вручили сертификаты об установлении мировых рекордов, попавших в «Книгу рекордов России». Менее чем за год команда под руководством путешественника и исследователя проехала вдоль всех сухопутных границ России.

На сцене презентовали технику, анонсировали спортивные мероприятия и даже рассказали про малую авиацию. «Русская механика» подарила боевой РМ 800 Т представителям «Шелкового пути» для прокладывания трассы в следующем году. Компания VOGE и путешественник Андрей Бересневич прямо на сцене обсудили преимущества мотоциклов бренда и представили мировую премьеру. Команда ОФРП анонсировала Межгалактическую Эндуро Гонку и Мотокарнавал. Валерий Иванович Токарев – космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и СЕО Borey Aircraft рассказали, как отправиться в путешествие на легких самолетах.

Телеканал «Моя Планета» со сцены представил 2 проекта – премьерный показ одной из серий тревел-детектива «Тайна на карте», который провел его ведущий Вадим Норштейн, а также одну из серий уникальной кругосветной экспедиции мореплавателей Евгения Ковалевского и Станислава Берёзкина, которая длилась больше трех лет. Гости смогли задать свои вопросы креативной команде проекта.

Представители мотошколы Мосгортранс подвели итоги сезона и рассказали все про безопасность на дороге.

Традиционно на мероприятии состоялось награждение победителей фестиваля скорости на открытой воде «Жигулевская миля», вместе с вами мы поздравили рекордсменов и вписали их имена в историю.

Уникальная экспозиция – наше все

В этом году на выставках можно было увидеть мотоциклы Confederate, компания впервые в России представила широкой публике два уникальных байка: Hellcat 2004 года выпуска из личной коллекции легенды мировой музыки Стива Тайлера и самый дорогой серийный мотоцикл в мире Confederate G2 Wraith.

Гости мероприятия увидели ведущие разработки российский инженеров в области вездеходостроения. На выставках прошла презентация уникального гражданского пикапа АГ34 от компании «РИТМ» и конструктора Алексея Гарагашьяна.

Традиционно на выставках состоялся розыгрыш мотоцикла от Департамента транспорта Москвы. В рамках программы «Москва – город для мотоциклистов» на выставке с 29 ноября по 1 декабря прошел розыгрыш. Главным призом стал мотоцикл PROGASI SUPER MAX 250. Им наградили Полуханова Сергея Александровича.

На выставке состоялось вручение призов победителям конкурса от партнеров мероприятия Greenworks. Четверо счастливчиков забрали свои ценные призы: перфоратор, дрель, осветительную мачту и воздуходувку.

Выставки состоялись при поддержке телеканала «Авто Плюс», радио MAXIMUM, журналов «За Рулем», «5 Колесо», «Cars.ru», «МОТО», RUSSPASS Журнал, объединения «МотоРоссия» и портала ixbt.com.

Дальше – больше!

Мероприятия продемонстрировали и доказали свою значимость как для ценителей техники, так и для развития индустрии. В 2025 году выставки станут еще масштабнее и грандиознее. 4 – 6 апреля легендарная «Мотовесна» прогремит в КВЦ «Патриот». Вместе с вами мы откроем сезон и встретим весну на самой большой выставочной площадке Москвы и Подмосковья!

Совместно с выставкой техники для активного отдыха пройдут еще 6 мероприятий: выставка гоночной индустрии и тюнинга «МоторспортЭкспо 2025», выставка велосипедной индустрии «Велокульт 2025», выставка электротранспорта «Едрайв 2025», мероприятие, нацеленное на развитие тюнинг-культуры и поддержку кастомайзнинга в РФ, «Кастом Тюнинг Шоу 2025», выставка-фестиваль всех видов активного отдыха «РЕактивный отдых», выставка лодочной индустрии «Лодки Экспо» и выставка рыболовной индустрии «Рыболовер».