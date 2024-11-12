Почему китайские автомобили с пробегом не попадают в Россию. Вот что эксперты говорят

В Россию в 2023 году поступило около 6 тыс. подержанных автомобилей из Китая, тогда как количество японских машин этого же года составило 212 тыс. единиц. Причины невысокого спроса на китайские подержанные автомобили в стране обнародовала компания «Автокод» перед изданием «Автоновости дня».

Автоэксперт и автоподборщик Игорь Шагапов выразил мнение, согласно которому предприниматели, торгующие подержанными автомобилями из Китая, не видят в этом выгоды.

«Расходы на растаможку и увеличенный утильсбор значительно уменьшают прибыль от продажи – цена на подержанный китайский автомобиль в результате окажется приблизительно такой же, как у более старых японских или корейских машин. Покупатели в России по-прежнему выбирают японские и корейские автомобили. Например, если сравнивать трех-пятилетний автомобиль Hyundai Creta и однолетний Haval Jolion из Китая, после ввоза в Россию цена на них будет примерно одинаковой, однако большинство людей предпочтет Hyundai», — пояснил Игорь Шагапов.

Ирина Франк, управляющий директор компании Frank Auto, считает, что небольшое количество китайских подержанных автомобилей в России обусловлено их высокой стоимостью, практически равной цене на новые модели, что делает их ввоз невыгодным для бизнеса.

«Потребители предпочитают покупать новые китайские автомобили либо напрямую из Китая, либо у дилеров в России. Увеличение утильсбора только усугубляет ситуацию. Кроме того, существует мнение в российском обществе, что покупка подержанных китайских автомобилей нецелесообразна из-за их нестабильной работы. Это больше относится к моделям начала 2000-х годов; новые же автомобили заметно улучшились по качеству и надежности», — заключила Ирина Франк.

Ранее «Автоновости дня» делились советами о том, как уменьшить вероятность покупки проблемного подержанного автомобиля. Эксперт по автомобильным продажам Пётр Субботин выступил с практическими рекомендациями по данному вопросу.