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Зачем использовать дизель в России, если есть бензиновые двигатели на солярке?

Долгие споры между двигателями: дизель или бензин? Российский рынок отказывается от дизельных автомобилей из-за финансовой нецелесообразности и высокой стоимости обслуживания.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.01.2025, 17:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Долгие годы шла дискуссия между сторонниками различных типов двигателей. Ранее дизельные машины были в почёте благодаря экономии топлива и пользовались популярностью в сферах грузоперевозок и пассажирских перевозок. Даже несмотря на некоторые проблемы в холодное время года, дизельные двигатели имели множество поклонников, и продажи приближались к отметке в 10% от общего рынка.

Бензиновые двигатели стали предпочтительнее

Сегодня тенденция не в пользу дизельных двигателей, продажи которых стремятся к нулю. Причина в том, что отечественные производители не проявляли особого интереса к этому типу двигателей. А китайские бренды, завоевавшие рынок, также предпочли обойти стороной дизельные двигатели из-за особенностей местной конъюнктуры, сообщает NJcar.

В результате на российском рынке почти полностью исчезли дизельные автомобили, за редким исключением. Это привело к тому, что дизельные двигатели сегодня воспринимаются скорее как атавизм, а не как передовое и эффективное решение.

Миф о финансовой эффективности дизеля

Одной из основных причин утраты популярности стало то, что экономическая целесообразность использования дизельных двигателей уже не так очевидна в условиях высокой стоимости самих машин и их обслуживания. Разница в цене между дизельным и бензиновым топливом настолько велика, что экономия на расходе перестала быть значимой.

Цена на бензин марки АИ-95 на 15% ниже, чем у дизельного топлива. При том, что экономия топлива составляет 15-17%, этот показатель уже не компенсирует разницу в цене. Следовательно, финансовая выгода от использования дизельных двигателей на текущий момент практически отсутствует.

Однако это ещё не всё. Ремонт автомобилей с дизельными двигателями обходится дороже из-за более сложной конструкции агрегата. И если у автомобиля уже большой пробег, то стоимость ремонта будет ещё выше. Такие детали, как высоконапорные насосы, форсунки и другие компоненты дизельной системы, стоят недёшево. Кроме того, для регулярного обслуживания также потребуются значительные затраты. Частая замена топливных фильтров, специальные масла и реагенты требуют систематических расходов. Большие затраты на техобслуживание и утрата прежней экономичности привели к завершению эпохи дизельных двигателей.

Уточнения

Дизельный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распыленного топлива под воздействием разогретого в процессе квазиадиабатного сжатия воздуха.

Источник: wikipedia, дизельный двигатель.

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