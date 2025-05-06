Почему популярность американского Tesla Model Y стремительно снижается

По информации, полученной от представителей американского бренда, на складах осталось значительное количество нераспроданных автомобилей Model Y в версии Launch Edition - 328 штук, чтобы быть точными.

Фото: Carsweek.ru

Необычный факт: при начале приема заказов комплектация Launch Edition с белым салоном, якобы, была распродана. Сейчас стало известно, что из 328 автомобилей 202 оснащены именно белым салоном. Западные СМИ, близкие к происходящему, сообщают о росте общего запаса Tesla Model Y на складе до 626 единиц.

В конце января в США была представлена обновленная версия электромобиля Tesla Model Y в эксклюзивной комплектации Launch Edition. Однако этот вариант был доступен лишь ограниченное время, за пару месяцев до выпуска более популярной версии Long Range AWD.

Неудивительно, что компания столкнулась с трудностями в продажах электромобилей в комплектации Launch Edition - общий спад спроса на модельный ряд Tesla влияет на результаты. По мнению экспертов, увеличение количества электромобилей Model Y в версии Launch Edition может свидетельствовать о непростой ситуации в компании. Начальная цена на эти электромобили составляла $59 990.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наш ресурс сообщал об обвале цен на автомобили Tesla, проведенном Элоном Маском.