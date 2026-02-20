Три основные уязвимости современных китайских автомобилей: почему их так легко угоняют

В Китае угоны автомобилей происходят крайне редко, что привело к снижению внимания местных производителей к вопросам противоугонной защиты. Эксперты отмечают, что некоторые компании даже экономят на системах безопасности. О наиболее важных уязвимостях китайских автомобилей рассказал Андрей Кондрашов, руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона».

По словам Кондрашова, одной из основных слабых сторон современных китайских авто является простота ретрансляции сигнала ключа. Злоумышленники могут использовать специальное оборудование для передачи сигнала от ключа, находящегося, например, в кармане куртки владельца, до самой машины. Это позволяет открыть автомобиль и запустить двигатель, даже если владелец находится в помещении.

Эксперт также указал на вторую важную уязвимость — легкость и скорость записи новых ключей. Через диагностический разъем авто угонщики подключают устройства, с помощью которых можно быстро прописать новый ключ. Для немецких автомобилей подобные действия практически невозможны без подключения к серверу производителя, однако у китайских автомобилей такие ограничения зачастую отсутствуют.

Еще один способ угона, который применяют преступники, — использование силовых методов. В таких случаях злоумышленники взламывают замок водительской двери и заменяют электронные блоки, отвечающие за работу штатного иммобилайзера, на блоки, взятые с другого автомобиля.

Страховые компании также фиксируют изменения в ситуации с угонами китайских машин. В ВСК сообщили, что доля этих автомобилей в общем числе краж выросла до 21%. Особую уязвимость, по их данным, демонстрируют модели Chery и Li Auto (Lixiang).

В компании «Согласие» отмечают обратную тенденцию: по их статистике, количество страховых случаев, связанных с угонами китайских автомобилей, сократилось. В 2024 году чаще всего крали автомобили Omoda и Exeed, однако в 2025 году наиболее популярными у угонщиков стали машины JAC.

В «РЕСО-Гарантии» считают самыми угоняемыми среди китайских марок Geely и Chery. В компании подчеркивают, что чаще всего такие автомобили похищают с целью дальнейшего разбора на запчасти.

Ранее сообщалось, что обновленные правила расчета утилизационного сбора для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил, вступившие в силу с 1 декабря 2025 года, могут спровоцировать рост числа угонов таких авто. Об этом предупредил Сергей Ефремов, директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА).

Автор: Иван Бахарев