Почему бренд VGV решил отложить свой выход на российский рынок?

Китайский автопроизводитель VGV планировал выйти на российский рынок в июне текущего года, однако премьера так и не состоялась. Покупателям из России обещали представить две модели кроссоверов – U75 Plus и U70 Pro.

По словам представителя VGV, начало продаж задерживается из-за сертификационных вопросов между государствами. Производство автомобилей для России осуществляется на белорусском заводе «Юнисон». Процесс согласования необходимых сертификатов между Россией и Беларусью в рамках Евразийского экономического союза находится на завершающей стадии.

Из-за этого начало продаж кроссоверов U75 Plus и U70 Pro перенесено на осень 2024 года. Тем не менее, при благоприятном сценарии продажи могут стартовать уже в сентябре. Некоторые дилеры уже имеют автомобили на складах, но для начала продаж необходимо завершить процесс сертификации.

Первая партия кроссоверов VGV U75 Plus и U70 Pro была оформлена и доставлена в Россию в начале июля.

Кроссовер U70 Pro оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 143 л.с. В то время как U75 Plus оснащен 2-литровым турбированным двигателем мощностью 199 л.с. Оба автомобиля комплектуются передним приводом и различными коробками передач.

Для адаптации к российскому рынку в моделях U75 Plus и U70 Pro были изменены 141 и 169 компонентов соответственно. Была внесена русификация медиацентра, оптимизирована работа двигателей и коробок передач, а также адаптированы под бензин АИ-92. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,8 до 8,9 литров на 100 км, а разгон до 100 км/ч занимает от 8,2 до 11 секунд.

Цена на кроссовер VGV U70 Pro ожидается в размере 2 099 900 рублей, а на VGV U75 Plus – 2 749 900 рублей.