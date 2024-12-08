Норрис выигрывает, McLaren завоевывает Кубок конструкторов

Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул в личном зачёте в 2024 году в Лас-Вегасе, в то время как борьба за Кубок конструкторов в финальной гонке была между McLaren и Ferrari.

McLaren приехала в Абу-Даби с преимуществом в 21 очко над Ferrari, что давало ей хорошие шансы на победу в итоговой классификации.

Гонка в Абу-Даби стала последней для нескольких пилотов, включая Льюиса Хэмилтона, Карлоса Сайнса, и других, которые желали завершить свою карьеру на высокой ноте.

На старте гонки Норрис удержал лидерство, в то время как Ферстаппен попал в инцидент с Пиастрой, за что получил штраф. Чжоу допустил фальстарт, а Перес развернулся после контакта с Боттасом.

Ландо Норрис выиграл Гран При Абу-Даби, McLaren завоевал девятый Кубок конструкторов, вернув его в команду впервые с 1998 года.

Карлос Сайнс и Шарль Леклер финишировали на втором и третьем местах соответственно.

Сезон 2024 года завершён, но уже через несколько дней пройдут молодёжные и шинные тесты в Абу-Даби, а затем команды начнут подготовку к сезону 2025 года.

Скоро наступят новогодние праздники, презентации новых машин и зимние тесты, а до следующего Гран При Бахрейна осталось всего 98 дней. Время летит невероятно быстро!

Лучший круг на гонке установил Кевин Магнуссен из команды Haas F1.

Причины сходов на гонке включали разворот Серхио Переса, проблемы с силовой установкой у Оскара Колапинто и аварию Валттери Боттаса.

В итоговой таблице чемпионата лидирует Макс Ферстаппен из команды Oracle Red Bull Racing, за ним следуют Ландо Норрис и Шарль Леклер.

В командном зачёте McLaren F1 Team возглавляет список, за ней идут Scuderia Ferrari и Oracle Red Bull Racing.