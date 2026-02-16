Главная Новости Эксперт рассказал о ключевых минусах электронного «ручника» в автомобилях: «По-старинке» надежнее
Эксперт Алексей Ревин рассказал, какие недостатки имеют электромеханические стояночные тормоза EPB по сравнению с механическим «ручником» в современных авто.
Редакция
16.02.2026, 16:32·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Большинство современных автомобилей комплектуются электромеханическими стояночными тормозами (EPB). О недостатках подобных систем по сравнению с традиционным механическим «ручником» рассказал автоэксперт и редактор портала «За рулем» Алексей Ревин.

Эксперт отметил, что электромеханические стояночные тормоза подвержены поломкам чаще, чем классические механические аналоги. Среди главных минусов таких систем он выделил невозможность разблокировки тормоза при полностью разряженном аккумуляторе и усложненную процедуру замены тормозных колодок. Также Ревин обратил внимание на риск повреждения электропривода из-за коррозии при длительной эксплуатации. Дополнительной проблемой может стать блокировка колес, если при низких температурах замерзнет влага внутри механизма.

В то же время Алексей Ревин подчеркнул и положительную сторону электромеханического стояночного тормоза. В отличие от обычного «ручника», который водитель может затянуть или оставить отпущенным, EPB чаще всего активируется автоматически, что повышает безопасность при парковке.

Напомним, что ранее автоэксперт Александр Ковалев прокомментировал срок службы китайских автомобилей. Он выразил мнение, что при надлежащем обслуживании такие машины способны прослужить не меньше, чем автомобили других зарубежных марок.

Автор: Алина Олешко

Источник

