Из «плюса» в «минус»: раскрыты продажи автомобилей в России за вторую неделю февраля

На второй неделе февраля в России был зафиксирован незначительный спад продаж новых легковых автомобилей. По данным, опубликованным экспертом Сергеем Целиковым в его Telegram-канале, количество проданных машин составило 18,5 тысячи единиц. Это на 11% меньше, чем за предыдущий семидневный период, когда было реализовано 20,7 тысячи автомобилей. Тем не менее, показатель превышает уровень того же периода 2025 года на 2%.

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) также столкнулся с отрицательной динамикой. За неделю объем продаж уменьшился на 15% относительно предыдущей недели и сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за отчетный период было реализовано чуть более 1 тысячи таких машин, сообщил Целиков.

Отрицательный тренд наблюдается и на рынке грузовых автомобилей. Количество новых регистраций сократилось по сравнению с предыдущей неделей на 11%, а относительно седьмой недели прошедшего года — на 29%. За неделю на учет было поставлено чуть более 900 грузовиков.

В то же время, существенно улучшилась ситуация в мотоциклетном сегменте. Продажи мотоциклов в России выросли сразу на 40% по сравнению с предыдущей неделей и показали рост на 3% относительно успешного 2025 года. Впрочем, по абсолютным значениям объем рынка пока остается незначительным: за неделю реализованы 226 мотоциклов, уточнил эксперт.

В январе 2026 года доля новых автомобилей отечественной сборки приблизилась к отметке в 60% впервые за последние три года. По итогам статистики, 47,5 тысячи легковых автомобилей — это 59% от всех 80,6 тысячи машин, которые были зарегистрированы на территории России в первый месяц текущего года, собраны на российских заводах.

Автор: Иван Бахарев