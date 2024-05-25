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Pirelli и Ferrari проведут тесты новых дождевых шин

На предстоящей неделе компания Pirelli проведет испытания шин для чемпионата 2025 года. Участники протестируют новые смеси для дождевых и промежуточных шин на трассе Поль-Рикар, совместно с командой Ferrari.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2024, 16:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

На предстоящей неделе компания Pirelli проведет испытания шин для чемпионата 2025 года. Участники протестируют новые смеси для дождевых и промежуточных шин на трассе Поль-Рикар, совместно с командой Ferrari. В ходе тестов шинники из Италии отработают два дня, один из которых будет посвящен работе на мокрой дороге.

«У нас запланированы два дня тестов, – сообщил главный инженер компании Pirelli Симоне Берра на пресс-конференции в Монако. – Первый день будет посвящен испытаниям сухой резины, второй день - шин для дождливой погоды. Мы проведем испытания дождевых и промежуточных шин, с особым вниманием к дождевой резине с целью повышения ее эффективности».

На сегодняшний день дождевые шины сталкиваются с проблемой перегрева, что сказывается на долговечности шин. Для решения этой проблемы специалисты работают над повышением устойчивости верхнего слоя резины в условиях высоких нагрузок.

Кроме испытаний дождевых шин, в программе также предусмотрены испытания промежуточных шин с применением новых смесей. Основная цель - разработать промежуточные шины такими, чтобы командам не требовались термопокрышки, как в случае с дождевыми шинами».

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