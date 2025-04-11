Пиастры: "Мы будем сильны весь год", - заявляет он.

Команда McLaren уверенно лидирует в Кубке конструкторов, оба гонщика продолжают зарабатывать ценные очки на каждом этапе чемпионата. На данный момент они уже побывали на подиуме во всех состоявшихся гонках, и дважды становились победителями.

Пилот команды Оскар Пиастри уверен в том, что болид MCL39 останется самым быстрым автомобилем в чемпионате, несмотря на введение новых жестких правил FIA относительно гибкости определенных элементов аэродинамического обвеса, в частности, антикрыльев.

Введение этих правил было запланировано на испанский этап гонок, который запланирован на период с 30 мая по 1 июня в Барселоне.

«Мне кажется, что после введения этих изменений ничего существенно не изменится, — отметил австралийский пилот. — Честно говоря, я не обсуждал эту тему с командой в подробностях, и это может что-то означать. Но мы увидим, что произойдет, когда прибудем в Испанию. До этого еще очень много гонок. Я уверен, что мы будем сильны на протяжении всего сезона».

«У нас сейчас самая быстрая машина, и она не сильно отличается от той, что мы имели в прошлом сезоне. У нас, конечно, много идей, но основная концепция остается почти неизменной».

Хотя добиваться лучших результатов на каждом круге не всегда легко, однако, по мнению Оскара Пиастри, это видно из его выступлений. Что бы он ни выбрал из десяти машин чемпионата, предложенных ему, он предпочел бы остаться верным McLaren.