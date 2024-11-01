Пиастри стал победителем в отборочных заездах на спринт

Сегодня в Bahreinе царила пасмурная атмосфера, воздух прогрелся до +22...20°C, а температура трассы поднялась до +40...37°C.

Уик-энд начался с субботнего спринта, который пришлось провести в условиях сухой трассы. Гонщики столкнулись с переменчивой погодой, их ожидала высокая вероятность дождя, но облака не принесли осадков к моменту начала квалификации.

Команда Haas F1 сделала неожиданную замену, пригласив Оливера Бермана на смену Кевина Магнуссена, который был признан недееспособным утром.

Гонщику Серхио Пересу из Red Bull подготовили машину на другом шасси, чтобы убедиться в исправности оборудования и исключить возможные дефекты.

На тренировке многие пожаловались на раскачку машин, но обошлось без происшествий. Самое быстрое время показал Ландо Норрис, установив показатель лучше, чем год назад.

Компания Pirelli привезла на этап более мягкие покрышки - C3, C4 и C5 с маркировкой Hard, Medium и Soft по сравнению с предыдущим сезоном.

В первой сессии квалификации гонщики вышли на трассу на средних покрышках, попытаясь уложиться в правила. Температура асфальта снизилась, и утренние настройки машин оказались неэффективными.

Лучшее время в первой попытке установил Пиастри, показав результат 1:10.265. Время Колапинто было аннулировано из-за превышения границ трассы.

Во второй попытке Ландо Норрис был быстрее всех, финишировав за 1:09.477. Из борьбы выбыли несколько гонщиков, включая Алонсо, Окона, Цуноду, Стролла и Чжоу.

Во второй сессии квалификации все гонщики снова выбрали средние покрышки, чередуя быстрые и медленные круги. Норрис занял лидирующую позицию, показав 1:09.063 в первой попытке.

В третьей сессии не смогли улучшить результат Норрис, Ферстаппен, Сайнс, а также лидер Перес. Ландо Норрис выиграл квалификацию к спринту, опередив всех своих соперников.

В субботу на стартовой линии спринта выйдут напарники из McLaren - Пиастри и Норрис, со второй строки - Леклер и Ферстаппен, а с третьей - Сайнс и Расселл.

Подводя итоги, стоит отметить успех Ландо Норриса, который дважды выиграл сессии квалификации и готовится к участию в субботнем спринте.