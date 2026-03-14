Пиастри: «Примерно на этих позициях мы и должны находиться»

Пилоты McLaren завершили квалификацию с пятым и шестым результатами, что вновь подтвердило ранее обозначившуюся тенденцию: по скорости команда из Уокинга уступает не только Mercedes, но и Ferrari, занимая третью строчку в пелотоне.

Оскар Пиастри, занявший 5-е место, отметил, что результат в целом отражает максимальные возможности машины на данный момент. По его словам, последний круг вышел неидеальным, и потенциально его можно было бы проехать лучше. Однако, как подчеркнул Пиастри, извлечь максимум из болида в нынешних условиях крайне непросто.

Австралийский гонщик заявил, что доволен итогами квалификации, ведь именно на этих позициях, по его мнению, McLaren и должна находиться сейчас. Несмотря на то что в финальной сессии удалось немного приблизиться к лидерам, отмечается, что команде предстоит ещё серьёзная работа. Пиастри также подчеркнул важность хорошего старта в завтрашней гонке и выразил надежду, что состояние шин и темп позволят навязать борьбу соперникам, стартующим впереди.

Ландо Норрис, показавший 6-й результат, признал, что мог бы выступить лучше. По его словам, он неудачно проехал заключительный сектор, а также отметил некоторую потерю скорости на прямых участках трассы по сравнению с конкурентами. Норрис подчеркнул, что эти нюансы могли стоить команде сразу нескольких позиций, учитывая плотность результатов.

Британский пилот особо отметил ошибку в последнем повороте, которая существенно повлияла на итоговое время. Тем не менее, Норрис считает, что команда находится на тех позициях, которых заслуживает по текущей скорости. Он также обратил внимание, что отставание от Ferrari не столь существенно, и выразил намерение побороться с ними в гонке. При этом он признал, что преимущество пока на стороне соперников, однако команда не намерена сдаваться и продолжит борьбу.