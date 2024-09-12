Пиастри подтвердил готовность помогать своему партнеру

Руководитель McLaren Андреа Стелла поделился информацией о стратегии команды, связанной с поддержкой Ландо Норриса в битве за титул в личном зачёте. В свою очередь, пилот McLaren Оскар Пиастри подтвердил существование договорённости о помощи напарнику и готовности действовать в его интересах на гонках.

«Команда попросила меня помочь. На протяжении нескольких последних этапов я говорил, что если меня об этом попросят, то я сделаю. Разумеется, гонщику непросто согласиться на такое, но в данном случае мы говорим о гораздо более обширной картине, чем просто мои интересы», - отметил Оскар.

Пилот подчеркнул, что его главная цель - достижение высоких результатов как для себя, так и для команды. Однако он готов помогать Ландо зарабатывать дополнительные очки в случае возможности.

Оскар также указал, что команда может не просить его уступить победу Норрису, если он значительно опережает напарника. «Нам ещё нужно обсудить детали. Но в рамках ценностей, которых придерживается команда, мы должны стараться избегать подобных сценариев, если можем», - пояснил пилот.

Согласно словам австралийского гонщика, в команде все единогласно считают, что талант и усилия гонщиков должны быть вознаграждены. Пиастри подчеркнул, что, несмотря на текущее положение в чемпионате, он не откажется от победы на трассе.

«Мы оставляем себе возможности для определённой гибкости, поскольку все в команде согласны с тем, что если кто-то из гонщиков в конкретный уик-энд показывает лучший результат, то он должен быть вознаграждён. И если это будет Ландо, то я не буду стоять у него на пути из уважения к его достижениям», - добавил пилот McLaren.

В заключение Пиастри подчеркнул, что окончательное решение о тактике во время гонок остаётся за командой, и он будет следовать их указаниям на трассе.