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Первая партия комплектов для Haval M6 доставлена в Калугу

Завод в Калуге получил комплекты для кроссоверов Haval M6. Производство перешло из Тульской области, ожидается рост продаж.
РедакцияР
Редакция
17.01.2025, 14:11·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В Калуге завод «Автомобильные технологии» получил первые машинокомплекты для кроссоверов Haval M6. Об этом сообщает «Российская газета».

Напомним, что летом 2023 года на российском рынке появился Haval M6 китайского производства. В конце того же года началась тестовая сборка на заводе Haval в Тульской области. Через год после получения нового ОТТС на модель стало известно, что сборка кроссовера переедет в Калугу.

По предварительным данным, крупноузловая сборка M6 запланирована на февраль 2025 года, а к марту эти машины могут поступить к дилерам. В дальнейшем планируется организовать штамповку, сварку и окраску кузовов.

По информации агентства «АВТОСТАТ», в 2024 году в России было продано 38 043 новых кроссовера Haval M6, что в 4 раза больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в рейтинге моделей бренда M6 занимает второе место, уступая лишь Haval Jolion.

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