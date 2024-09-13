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Баку и Сингапур – два города, которые нас устраивают больше всего

Перед началом уик-энда в Баку гонщик Серхио Перес подчеркнул, что трассы Баку и Сингапура являются наиболее подходящими для машин Red Bull.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.09.2024, 10:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед началом уик-энда в Баку гонщик Серхио Перес подчеркнул, что трассы Баку и Сингапура являются наиболее подходящими для машин Red Bull. Согласно его словам, сегодняшняя машина команды показывает лучшие результаты именно на уличных трассах в этих городах.

Пилот команды c комментировал: "В Баку мы должны быть более конкурентоспособны. Решив проблемы с машиной, мы сможем увеличить скорость и вернуться в борьбу. На мои победы на этой трассе смотрю с уверенностью, однако каждый уик-энд — новый вызов. Наступает время новых испытаний, где важно обрести веру в свою машину и добиться правильного баланса. Если нам удастся это сделать, то у нас есть все шансы на успешный уик-энд".

Источник

Red Bull Racing (228)Серхио Перес (86)

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