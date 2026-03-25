Вопрос о необходимости изменения терминологии в отношении электромобилей вновь оказался в центре внимания. Как выяснилось, даже столь незначительная корректировка, как замена слова «подзарядка» на «заправка», может сыграть роль в восприятии технологии. По словам одного из представителей отрасли в США, подобный лингвистический сдвиг способствует тому, что подзарядка электромобиля дома воспринимается как привычный процесс пополнения топлива, что делает саму концепцию более понятной для широкой аудитории.

Однако на прошедшем мероприятии Electrified, организованном Обществом автомобильных производителей и торговцев (SMMT), обсуждались еще более фундаментальные вопросы. В рамках форума генеральный директор SMMT Майк Хоус выразил жесткую позицию относительно действующей системы обязательных квот: автопроизводители в Великобритании вынуждены платить штрафы, если не достигают ежегодно растущих долей продаж электрокаров. По его мнению, такая система не приносит ожидаемых результатов.

В этот же день SMMT опубликовало доклад, в котором отмечается существенное расхождение между прогнозами 2021 года и реальной ситуацией к 2025 году. Так, стоимость аккумуляторов оказалась на 31% выше предполагаемой, а расходы на публичную подзарядку – вдвое больше ожидаемого уровня. В результате, справедливо ожидать, что уровень внедрения электромобилей будет недостаточным для выполнения плановых показателей без штрафных санкций для компаний, нельзя.

Майк Хоус подчеркивает, что акцент на жестких показателях и обязательствах мешает людям видеть позитивные стороны электромобилей. По его мнению, такие меры становятся серьезным препятствием для массового перехода на новые технологии, поскольку большинство водителей не склонны принимать перемены, навязанные государством.

Не осталась без внимания и ситуация с тарифами на пользование дорогами для электрокаров. Представители отрасли выражают недовольство тем, как власти представили информацию: обсуждение сосредоточилось вокруг базовой суммы в 300 фунтов в год за пробег в 10 000 миль, хотя важные детали остались в тени. В частности, нововведение вступит в силу только через два года, а эксплуатация электромобиля по-прежнему будет значительно дешевле, чем бензинового аналога, если владелец может заряжать автомобиль дома. Однако этот фактор продолжает оставаться актуальным до появления доступных решений для общественной подзарядки.

На фоне того, что Европейский союз пересматривает свои целевые показатели, Канада переходит к более гибкой стратегии, основанной на выбросах CO2, а в США планы по электромобилям подвергаются сомнению, встает вопрос о необходимости пересмотра подходов. Как отмечают участники рынка, важно разработать такую модель перехода к новым технологиям, при которой общество будет уверено в преимуществах электромобилей и заинтересовано в смене транспортных средств, при этом оставляя выбор тем, кто не готов или не желает переходить на электромобили.