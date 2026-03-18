Педро де ла Роса: «Я верю, что справедливость восторжествует»
Педро де ла Роса: «Я верю, что справедливость восторжествует»

Педро де ла Роса уверен, что Aston Martin-Honda решит проблемы сезона совместно с Honda и даст Фернандо Алонсо шанс завершить карьеру на высокой ноте.
Иннокентий Петров
18.03.2026, 12:21·2 мин
Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 и в настоящий момент посол команды Aston Martin Педро де ла Роса выразил уверенность в том, что коллектив совместно с мотористами Honda сможет преодолеть трудности, возникшие в начале сезона.

Педро де ла Роса отметил, что взаимодействие между Aston Martin и Honda играет ключевую роль в преодолении текущих вызовов. «Мы едины, Aston Martin-Honda, Honda — наш поставщик, единственный путь вперед – работая рука об руку с Honda», — подчеркнул он.

По словам де ла Росы, проблемы, которые проявились на этапе в Китае, являются продолжением ситуации, наблюдавшейся ранее в Австралии. Он добавил, что определённые силовые установки показывают лучшую работу, однако это не гарантирует стабильного преимущества на протяжении всего сезона. Одной из главных задач сейчас является устранение вибраций, после чего команда сможет прогрессировать значительно быстрее.

Следующая гонка пройдёт в Японии, где находится штаб-квартира Honda. Де ла Роса отметил, что давление на команду будет большим, однако это характерно для любого этапа чемпионата. По его мнению, необходимо использовать этот Гран При для работы над всеми компонентами машины и сделать ещё один шаг вперёд на пути к поставленным целям.

Де ла Роса также выразил надежду, что справедливость восторжествует и Фернандо Алонсо сможет завершить карьеру на высокой ноте — либо как чемпион, либо как победитель гонки, подчеркнув, что Алонсо является настоящей легендой автоспорта.

Он напомнил, что впереди ещё 20 этапов, и команда должна сохранять веру в успех, поскольку ситуация может измениться. В завершение де ла Роса отметил, что никто не знает, станет ли этот сезон последним для Фернандо Алонсо, однако сам пилот примет решение в своё время, а задача коллектива — предоставить ему конкурентоспособную машину.

