Педро де ла Роса: «У нас недостаточно запасных частей»

Педро де ла Роса, представитель команды Aston Martin F1, дал свой комментарий о сложностях, с которыми столкнулась команда в ходе завершения предсезонных тестов в Бахрейне. Его слова прозвучали в эфире телеканала Sky Sports.

По словам Педро де ла Росы, накануне на машине Фернандо Алонсо возникли неполадки с батареей. В связи с этим мотористы Honda в настоящее время проводят стендовые испытания на базе компании в Сакуре, Япония. Как отметил представитель команды, ограниченное количество запасных частей также существенно повлияло на сегодняшний график работы на трассе.

Он сообщил, что из-за возникших трудностей команда ограничена короткими сериями заездов, между которыми будут устраиваться обязательные перерывы продолжительностью не менее 30 минут. В этот промежуток специалисты Aston Martin будут анализировать технические данные и проводить необходимые проверки. Некоторые элементы машины будут испытываться непосредственно во время этих коротких сессий, однако от длинных серий кругов команда сегодня отказалась.

Де ла Роса подчеркнул, что Aston Martin пока не достигла желаемого показателя по количеству пройденных кругов, что является важной задачей на предсезонных тестах. Тем не менее, команда уже собрала значительный объем информации, который предстоит тщательно изучить в рамках подготовки к первому этапу сезона в Австралии.

В сезоне 2024 года Формула 1 перешла на новый технический регламент, что стало серьезным испытанием для всех участников. Для Aston Martin это означает не только смену поставщика силовых установок — теперь им стала компания Honda — но и внедрение новой коробки передач и задней подвески. Педро де ла Роса отметил, что несмотря на большое количество изменений, команда уже хорошо понимает специфику машины и знает, каким аспектам следует уделить приоритетное внимание в дальнейшей работе.

Представитель Aston Martin добавил, что впереди команде предстоит значительный объем работы, большая часть которой будет проходить за пределами гоночных трасс. Он выразил уверенность, что несмотря на ожидаемое сложное начало сезона, и специалисты Honda, и коллектив Aston Martin на базе в Сильверстоуне прилагают максимум усилий, чтобы достичь оптимального баланса к старту Гран-при Австралии.

Педро де ла Роса подчеркнул, что сезон обещает быть долгим, и главной задачей Aston Martin остается выполнение своих целей несмотря на все возникающие трудности.