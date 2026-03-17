Парадокс авторынка: по каким причинам доля «китайцев» в продаже новых автомобилей в России быстро сокращается

По итогам января—февраля 2026 года доля китайских брендов на российском рынке новых легковых автомобилей снизилась до 40%. Как сообщает автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале, за два месяца было продано 160,6 тысячи новых легковушек, из которых автомобили китайских марок заняли 64,2 тысячи экземпляров.

Для сравнения, год назад китайские марки уверенно лидировали с долей рынка 51,7%. Сергей Целиков объясняет снижение тем, что в России началось производство моделей китайских брендов под отечественными марками. Особенно заметный успех из модельной линейки Chery эксперты связывают с маркой Tenet, которая постепенно оттягивает на себя часть покупателей.

Статистика по регионам значительно отличается: если в Калмыкии доля китайских автомобилей не превышает 15%, то в Калининградской области она достигает максимального показателя в 62%.

На столичные регионы приходится повышенный интерес к автомобилям из КНР. В Москве китайские бренды занимают 49% рынка, в Подмосковье этот показатель еще выше — 52%.

В Санкт-Петербурге автомобили из Китая заняли 51,4% от всех проданных новых легковых машин. В целом по Северо-Западному федеральному округу их доля также заметна и составляет 49,5%, отмечает Целиков.

В разрезе федеральных округов результаты распределились следующим образом:

Северо-Западный федеральный округ — 49,5%;

Центральный — 45,2%;

Сибирский — 42,6%;

Южный — 38,9%;

Уральский — 37,3%;

Дальневосточный — 34,2%;

Приволжский — 32,1%;

Северо-Кавказский — 29,8%;

Прочие — 30%.

Самые низкие показатели, кроме Калмыкии, зарегистрированы в Ингушетии (17%) и Камчатском крае (18%). По словам Сергея Целикова, в первых двух регионах лидирующие позиции по-прежнему удерживают отечественные бренды, а на Камчатке и в соседних областях заметную долю рынка составляют японские автомобили.

Ранее сообщалось, что китайские бренды впервые за три года уступили отечественным по объемам продаж на российском рынке. В феврале 2026 года было реализовано 31,1 тысячи автомобилей из Китая, тогда как отечественные марки разошлись тиражом 31,6 тысячи экземпляров.

Автор: Иван Бахарев