Норрис - один из лучших, говорит Палмер

Джолион Палмер: "Ландо Норрис оказался яркой звездой гонки в Шанхае, несмотря на скромные ожидания от McLaren до старта. Их болид проявляет себя быстро на высокоскоростных участках трассы, но менее эффективен на медленных отрезках, особенно с длинными радиусами поворотов, которых предостаточно в Шанхае. Впрочем, Норрис смог завершить гонку с лучшим результатом в своей карьере.

Я всегда считал, что Норрис один из сильнейших гонщиков. Он продемонстрировал высокий уровень с момента дебюта за McLaren в 2019 году, но за последние 12 месяцев, особенно при наличии болида, способного конкурировать с лидерами, мы стали свидетелями его истинного потенциала."

"Ландо часто критикуют за отсутствие побед, но иногда обстоятельства складывались не в его польз. Лучший шанс на победу был у него в Сочи в 2021 году, однако несмотря на поражение, его попытка борьбы за первое место на фоне доминирования Mercedes была достойной похвалы. Принятие правильного решения по стратегии шин в решающий момент было сложной задачей", - подчеркнул эксперт.

"Второе место в воскресенье помогло Ландо подняться на подиум в 15-й раз за карьеру в Формуле 1. Теперь у него самое большое количество подиумов без побед в истории чемпионата (15 против 13 у Ника Хайдфельда). Однако вопрос времени, когда Норрис станет победителем", - добавил Палмер.

В своем анализе Джолион Палмер отметил, что на дождливом треке Ландо Норрис не уступает лидерам, что подтверждается его выступлением в спринте, где он опередил соперников, начав круг с 16-го поворота из-за поезда по гравию.

Подводя итог, эксперт добавил: "Ландо всегда был быстрым в дождливых условиях, что позволяет ему соперничать с лучшими, такими как Хэмилтон, Алонсо и Ферстаппен".

Для многих вспоминается сильное столкновение Норриса во время дождливой квалификации в Спа в 2021 году, когда Джордж Расселл блеснул за рулем Williams. Однако до инцидента Норрис продемонстрировал блистательные выступления в первой и второй сессиях, и только непогода помешала ему побороться за первую строку стартового ряда.

"Норрис - талантливый парень, который с каждым днем становится все более зрелым и стабильным", - подчеркнул эксперт.

"Его высокий темп в воскресенье стал сюрпризом как для него самого, так и для его команды. Он доказал, что McLaren способен бороться за верхние места даже после не самого удачного выступления в спринте. Единственную ошибку Ландо совершил, слишком активно сражаясь за лидерство с Хэмилтоном и потом пытаясь отыграться"

"Вместе с остывшим асфальтом и улучшением работы болида на длинных заездах, машина McLaren позволила Норрису эффективнее обращаться с передними шинами, особенно в быстрых поворотах".

"Во второй половине гонки он начал увеличивать отрыв от Шарля Леклера, опередил Серхио Переса на твердых и средних покрышках"

"Хотя квалификация всегда считалась сильной стороной Норриса, его способность заканчивать гонки на высоких позициях начинает привлекать внимание. Он легко превосходил Даниэля Риккардо во время совместной работы, и хотя Оскар Пиастри представляет более серьезную угрозу сейчас, Ландо все еще обладает определенным преимуществом", - рассказал Джолион Палмер.

"Как и любой другой гонщик, за исключением Макса Ферстаппена, Норрис не лишен ошибок, но его высокий уровень исполнения великолепно коррелирует с его консистентностью на трассе".

"Норрис находится на уровне лучших гонщиков, и нет сомнений, что при благоприятных обстоятельствах он может достичь статуса чемпиона мира. Вопрос лишь в том, сможет ли он это сделать?", - завершил свой отчет Джолион Палмер.