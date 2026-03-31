Палмер: Пиастри великолепно выступил на уик-энде в Сузуке

Бывший пилот Формулы-1 и аналитик F1 TV Джолион Палмер подвёл итоги прошедшего Гран При Японии и рассказал о заметном прогрессе команды McLaren.

После окончания гонки Оскар Пиастри отметил по командному радио: «Когда нам удаётся стартовать, мы добиваемся неплохих результатов». Однако, по мнению Палмера, этот результат нельзя назвать просто «неплохим»: Пиастри уверенно провёл весь гоночный уик-энд и занял второе место, что стало значимым успехом для коллектива из Уокинга.

Палмер выделил три ключевых момента, которые определили выступление Пиастри. Первым стала квалификация: в этом сезоне McLaren ещё не демонстрировала такой скорости на одном быстром круге. В субботу Джордж Расселл рассказал о трудностях с балансом, и в финальной части квалификации смог опередить Пиастри лишь на пять сотых секунды. Этот эпизод, по мнению эксперта, показал — когда у Mercedes появляются сложности, команды вроде McLaren и Ferrari готовы воспользоваться шансом.

Вторым фактором стал удачный старт. Пиастри активно работал над стартовой процедурой на протяжении уик-энда, и это принесло плоды в гонке. Эксперт подчеркнул, что в этом году не обязательно начинать гонку с первого ряда, чтобы претендовать на лидерство. По его словам, обычно именно пилоты Ferrari выделяются на старте, однако Ландо Норрис также регулярно демонстрирует хорошие результаты, в то время как силовая установка Mercedes доказала свою эффективность на других машинах, несмотря на трудности у заводской команды.

Третий значимый аспект — стратегия. Палмер отметил высокий гоночный интеллект Пиастри. Гонщик грамотно оценил ситуацию, позволил Джорджу Расселлу выйти вперед в конце восьмого круга, чтобы затем, используя преимущества на прямой, вернуть себе лидерство. Такой подход позволил сохранить энергию и воспользоваться ситуацией максимально эффективно.

Отрыв от Mercedes стал для McLaren важным достижением. Пиастри ясно дал понять команде своё желание не уступать позицию во время пит-стопа и предпочёл заехать раньше, чтобы сохранить преимущество. Этот манёвр, по мнению Палмера, был проявлением уверенности в своих силах и решимости удержать соперников позади.

Появление автомобиля безопасности изменило ход стратегии, позволив Кими Антонелли провести пит-стоп без потери времени и выйти в лидеры. Тем не менее, Пиастри сумел сохранить темп и удержать второе место до финиша.

Неизвестно, смог бы Пиастри одержать победу без вмешательства автомобиля безопасности, однако сам гонщик остался доволен итоговым результатом и борьбой за лидерство.

Руководитель McLaren Андреа Стелла ранее отмечал, что внутри команды растёт уверенность в возможности сражаться за победы и, возможно, за чемпионский титул уже в этом сезоне. По словам Палмера, это свидетельствует о прогрессе коллектива в освоении силовой установки Mercedes, которая показывает отличные результаты в руках заводской команды.

Однако прогресс McLaren связан не только с мотором. У Mercedes по-прежнему отличное шасси, и в McLaren понимают, что им необходимо добиться большего уровня прижимной силы. За последние два сезона команда уже неоднократно демонстрировала способность к техническим прорывам.

Современные гонки требуют иного подхода к созданию прижимной силы, и здесь важна высокая корреляция между аэродинамической трубой, компьютерным моделированием и реальной трассой. В этом направлении McLaren по праву считается одним из лидеров, располагая сильной технической командой в Уокинге.

Тем не менее, вопросы надёжности по-прежнему остаются актуальными. У Ландо Норриса возникли проблемы во время тренировок, а на квалификации не хватало скорости на прямых участках. Команда отмечает, что из трёх прошедших этапов сезона смогла завершить лишь половину гонок. Тем не менее, выступление в Японии стало для McLaren шагом вперёд. Палмер напомнил, как два года назад обновления в Майами принесли Ландо Норрису первую победу в Гран При.

Впереди у McLaren месяц до следующей гонки — за это время команде предстоит подготовить новые обновления. Именно тогда станет ясно, сможет ли коллектив по-настоящему бороться за победы в этом году. По мнению Палмера, успех в Японии внушает оптимизм болельщикам и самой команде.