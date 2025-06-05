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Палмер называет Пиастро самым хладнокровным гонщиком

Официальный эксперт оценил спокойствие Оскара Пиастри на фоне борьбы за титул чемпиона мира в Формуле 1. Узнайте, что отличает молодого гонщика от других лидеров и как он удерживает свою невозмутимость.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.06.2025, 12:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший автогонщик Формулы 1 и эксперт официального сайта, Джолион Палмер, поделился своими впечатлениями о лидере чемпионата мира в автоспорте.

Палмер отметил, что среди всех гонщиков, которых он знает, Оскар Пиастри выделяется своим спокойствием. По мнению эксперта, хотя карьера молодого гонщика только начинается, он уже продемонстрировал невероятное чувство спокойствия, которое поможет ему в борьбе за титул в этом сезоне.

В своем комментарии Палмер сравнил Пиастри с другим известным гонщиком – Кими Райкконеном, которого часто называют "Айсменом". Однако, по словам эксперта, в сложных ситуациях Оскар проявляет гораздо большее спокойствие, чем опытный Райкконен.

Джолион Палмер высоко оценил способность Пиастри сохранять самообладание даже в стрессовых ситуациях. Это, по мнению эксперта, делает его одним из сильнейших гонщиков в настоящее время.

Завершая свой комментарий, Палмер отметил, что Оскар Пиастри не делает ошибок под давлением и похвастался его способностью не потерять контроль над ситуацией, в отличие от Макса Ферстаппена, который, по мнению эксперта, допустил ошибку в прошлом гонке.

Источник

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