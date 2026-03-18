Палмер: «Борьба за титул может оказаться напряжённой»

Бывший пилот и эксперт телеканала F1 TV Джолион Палмер подвёл итоги завершившегося Гран При Китая, проанализировав выступления гонщиков и ключевые моменты уик-энда.

Палмер отметил, что до этапа в Шанхае Кими находился в тени Джорджа Расселла, который успешнее реализовывал потенциал новой машины Mercedes. По словам эксперта, Джордж отличается опытом и талантом, что неоднократно демонстрировал не только скоростью, но и нестандартными решениями по ходу гонок. «Мы не раз слышали его идеи по командному радио, пару лет назад он выиграл в Спа, предложив провести один пит-стоп, что команда считала невозможным. Именно умственные способности, на мой взгляд, делают его в этом году фаворитом сезона», — подчеркнул Палмер.

По мнению специалиста, сейчас ключевым фактором успеха является максимальная реализация возможностей силовой установки, однако мастерство пилотирования также играет важную роль. «Это битва за эффективность, даже на одном круге, и Джордж отлично с ней справляется», — добавил Палмер.

Ситуация изменилась в субботу, когда у Расселла возникли технические сложности в финальной части квалификации. В этот момент шанс проявить себя получил Кими. Ранее Антонелли уступал по темпу, но действовал стабильно и избежал серьёзных ошибок, таких как инциденты в Мельбурне и в спринте в Шанхае.

Эксперт подчеркнул, что Кими пока не хватает опыта, однако для борьбы за чемпионский титул ему необходимо действовать безупречно, что он и продемонстрировал в решающих сессиях уик-энда.

В финале квалификации Кими провёл два чистых круга, что принесло ему первый поул в карьере. Несмотря на жалобы в закрытом парке на недостаточную поворачиваемость и неидеальные настройки антикрыла, Кими сумел удержать преимущество и не позволил Джорджу занять лидирующую позицию.

Палмер отметил психологическое давление, которое испытывает гонщик, стартующий с поула. Риск потерять всё в случае ошибки здесь особенно высок. По мнению эксперта, машины Ferrari традиционно хорошо стартуют, и логичной тактикой для Кими было бы блокировать соперников. Однако он предпочёл сосредоточиться на удержании позиции относительно напарника, что позволило Хэмилтону выйти в лидеры. При этом Кими понимал, что основная борьба развернётся с Расселлом, и уверенно контролировал ситуацию на трассе, сумев затем обогнать Хэмилтона и уверенно вести гонку.

Наиболее сложным моментом для Кими стал рестарт после появления автомобиля безопасности. Однако между ним и напарником оказались Франко Колапинто и Эстебан Окон, что дало Кими небольшую передышку.

Палмер пояснил, что на формировочном круге и во время движения за автомобилем безопасности пилоты вынуждены балансировать между зарядкой батареи и поддержанием температуры шин. Чересчур агрессивные разгоны могут разрядить аккумулятор, а слишком медленная езда — охладить покрышки. Поэтому во время таких кругов гонщики действуют всё смелее, чтобы избежать потери температуры, не рискуя энергией батареи.

На рестарте эта стратегия подвела Расселла — его шины оказались недостаточно прогретыми, и Кими смог увеличить отрыв. Когда Джордж вернулся на вторую позицию, его резина уже была изношена, а догнать напарника не удалось.

Подводя итог, Палмер отметил, что, несмотря на уверенную победу Кими, Джордж по-прежнему выглядит главным претендентом на титул. Однако успех молодого гонщика в Китае может изменить расстановку сил в команде и добавить интриги в предстоящих гонках сезона.

«Первая победа добавит Кими уверенности. У Mercedes сейчас лучшая машина, он доказал, что может бороться с напарником и побеждать. В прошлом году он был быстр в Японии – посмотрим, как всё сложится на этот раз. Если он сможет развить успех, борьба в лидирующей группе станет очень напряженной», — резюмировал эксперт.