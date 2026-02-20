Более 46 000 Honda Civic отзывают из-за риска отсоединения колес

Десятки тысяч автомобилей Honda Civic подлежат отзыву в Великобритании из-за выявленного производственного дефекта, который может привести к тому, что колесо автомобиля оторвется во время движения.

Как отмечает Европейская комиссия, проблема заключается в недостаточной затяжке колесных гаек. По сообщению комиссии, это “может привести к их ослаблению во время эксплуатации автомобиля, что увеличивает риск потери колеса, аварии и получения травм”.

Данный дефект затрагивает до 46 152 автомобилей Honda Civic, произведённых в период с 2017 по 2021 год. Аналогичные случаи также были выявлены в Германии, Франции, Португалии, Швеции и Словакии.

В компании Honda заявили, что начнут информировать владельцев Civic в начале текущего года. Водители смогут передать свои данные через QR-код при посещении официального дилера Honda. После проверки информации, если потребуется, будет назначено посещение сервисного центра для устранения неисправности.

Для обеспокоенных владельцев компания отмечает, что “можно продолжать использовать автомобиль в его текущем состоянии”.

Стоит отметить, что подобные случаи происходили и ранее. Так, в 2024 году Porsche провела масштабный отзыв тысяч автомобилей из-за несоответствия болтов центральной фиксации колес требуемым стандартам. Тогда, в отличие от ситуации с Honda Civic, компания рекомендовала примерно 1 000 владельцам в Великобритании полностью прекратить эксплуатацию машин до устранения проблемы.

Похожие меры предосторожности были приняты и в отношении Citroen C3, отозванного в Великобритании в конце 2025 года. Тогда производственный дефект мог привести к отсоединению тормозной педали от педального узла, что делало невозможным замедление автомобиля.