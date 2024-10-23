О'Вард заменит Норриса на тренировке в Мехико

Пилот индикаторной команды Arrow McLaren в чемпионате IndyCar, Пато О’Вард, готовится к пятничной тренировке на трассе в Мехико, которая является для него домашней.

В прошлом сезоне он занял 5-е место в личном зачёте. Мексиканец уже неоднократно испытывал болиды разных годов во время тестов, включая участие в первой тренировке в Абу-Даби на машине MCL60.

«Этот опыт в Мехико для меня особенно важен, – поделился гонщик. – Во время гоночного уик-энда я буду не просто наблюдателем, а сяду за руль! Я в восторге от этой возможности».

О’Вард также подчеркнул, что ему предстоит активно работать с командой на Гран При Мехико, чтобы помочь максимально подготовить болид для Ландо Норриса и извлечь пользу для себя.

Гонщик не ощущает лишнего давления и считает, что это уникальная возможность попробовать себя за рулём болида, который помог McLaren добиться успеха в Кубке конструкторов.

После длительных тренировок и работы на симуляторе, О’Вард с нетерпением ждет возвращения на трассу в Мехико, уверенный, что это будет важным шагом в его профессиональной карьере.

«Моя главная задача в Мехико – это максимальная концентрация, – отметил Пато. – На паддоке меня мало кто знает, но я уверен, что это будет интересный опыт для меня и для публики».