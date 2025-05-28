Как не потерять деньги при покупке иномарки из-за рубежа: советы эксперта о вашей ответственности

Покупка автомобиля из-за рубежа - дело рискованное, ведь всегда есть риск столкнуться с мошенниками. Автомобильный эксперт Елена Лисовская рассказала, как минимизировать такой риск.

В первую очередь стоит обратить внимание на репутацию продавца.

"Я бы не советовала доверять сомнительным частным лицам, появившимся на рынке недавно", - заявляет Елена.

Лучше всего обращаться к проверенным специалистам, у которых есть большой опыт в данной сфере. Можно поспрашивать у знакомых или довериться отзывам в социальных сетях.

Елена отмечает, что если при оформлении документов на таможне с автомобилем что-то оказывается не так, всю ответственность несет покупатель. Поэтому нужно тщательно выбирать того, кто привезет вам автомобиль из-за границы.

Также эксперт предупреждает, что покупка пригнанного автомобиля в неизвестном автосалоне уже на территории РФ не гарантирует отсутствие трудностей. Некоторые организации завозят транспортные средства с нарушениями, что впоследствии может обернуться проблемами для покупателей.

Например, может оказаться, что новому владельцу придется доплатить утилизационный сбор.

Поэтому к покупке автомобиля из-за рубежа нужно подходить очень внимательно, сообщает Autonews.

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Фото: bestsellingcarsblog.com.