От работы на спецслужбы до испытаний в Top Gear: неожиданные факты о ВАЗ-2105, о которых вы не слышали

Когда речь заходит о знаковых моделях советского автопрома, одним из первых на ум приходит ВАЗ-2105, известный как "пятёрка". Этот автомобиль, запущенный в производство в 1980 году, стал символом нового поколения и пришёл на смену ВАЗ-2101.

Позже к нему присоединились и другие модели: комфортабельный ВАЗ-2107 и универсал ВАЗ-2104. Все эти автомобили отличались необыкновенной долговечностью на конвейере и пережили не одну смену производственных площадок, дожив до XXI века. В этом году "пятёрка" отмечает 45-летний юбилей, а за годы производства получила множество неожиданных модификаций.

Экспортные версии: международные адаптации "пятёрки"

ВАЗ-2105 активно экспортировался в разные страны и нередко подвергался существенным изменениям для соответствия местным требованиям.

Lada Riva для Великобритании

Одной из самых известных экспортных модификаций стала Lada Riva — вариант с правым рулём, предназначенный для рынков с левосторонним движением, в частности для Великобритании. Эти автомобили имели оригинальную трапецию стеклоочистителя и изменённый моторный щит для установки рулевого управления. Британские покупатели могли выбрать между двигателями объёмом 1,2, 1,3 и 1,5 литра.



Фото: Carsweek.ru

Lada Nova Spezial из Германии

В Германии официальный импортер Deutche Lada создал специальную версию Nova Spezial. Эта модификация отличалась агрессивным аэродинамическим обвесом, низким передним бампером, пластиковыми накладками на порогах, спойлером и оригинальными легкосплавными дисками Melber. Под капотом чаще всего устанавливался полуторалитровый двигатель ВАЗ-2103 с ременным приводом ГРМ.



Фото: Carsweek.ru

Lada Signet для Канады

В Канаде "пятёрка" продавалась под именем Lada Signet. Автомобили для этого рынка отличались уникальной светотехникой: оранжевыми передними габаритными огнями и дополнительными боковыми указателями на крыльях, соответствующими североамериканским стандартам.



Фото: Carsweek.ru

Lada Automatic: АКПП для Нидерландов

Эксклюзивом стали версии ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, реализованные дилером в Нидерландах. Здесь устанавливали трёхступенчатую гидромеханическую коробку от General Motors, которая хорошо сочеталась с "Жигулями". Такие автомобили сегодня представляют коллекционную ценность.



Фото: Carsweek.ru

Спортивные модификации: от дорог к трассам

ВАЗ-2105 находил применение не только на улицах, но и на гоночных трассах, превращаясь в основу для спортивных автомобилей.

Lada VFTS: раллийная легенда из СССР

В СССР усилиями гонщика Стасиса Брундзы был создан спортивный вариант Lada VFTS. Этот автомобиль получил облегчённый и усиленный кузов, модернизированные подвеску и тормоза, а двигатель объёмом 1,6 литра развивал от 160 до 180 лошадиных сил. Были и более мощные версии с двумя распредвалами и турбонаддувом, обеспечивавшие до 280 лошадиных сил. Дебют состоялся на Ралли Финляндии в 1984 году, и модель стала одной из самых массовых в группе "B".



Фото: Carsweek.ru

Lada Lotus: британский эксперимент Top Gear

В 2002 году в шоу Top Gear специалисты из Lotus установили на Lada Riva двухлитровый мотор Fiat Twin Cam. Мощность достигла 180 лошадиных сил, а максимальная скорость превысила 200 км/ч. Для реализации этого проекта потребовалось 1 тыс человеко-часов и более 40 тысяч евро.



Фото: Carsweek.ru

Инженерные эксперименты: роторный двигатель

АвтоВАЗ долгое время работал над роторно-поршневыми двигателями, и одной из таких разработок стал ВАЗ-21059 для спецслужб. Этот автомобиль оснащался двухсекционным карбюраторным двигателем ВАЗ-4132 мощностью 140 лошадиных сил, что позволяло разгоняться до 180 км/ч и ускоряться до "сотни" за 9 секунд. Однако роторные модели отличались высоким расходом топлива и ограниченным ресурсом.



Фото: Carsweek.ru

Наследие "пятёрки": от массового авто до предмета коллекционирования

Всего было выпущено более 2 млн экземпляров ВАЗ-2105, и для многих этот автомобиль стал первым личным транспортом. Сегодня интерес к "пятёрке" вновь растёт, и хорошо сохранившиеся экземпляры становятся желанными объектами среди коллекционеров. ВАЗ-2105 — это не просто машина, а важная часть автомобильной истории, полная интересных модификаций и малоизвестных фактов даже спустя 45 лет с начала выпуска.

Источник, фото: zr.ru