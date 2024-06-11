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Штрафы за опасное вождение могут быть увеличены до лишения прав на три месяца, - предложили депутаты.

На что может измениться штраф за опасное вождение в России и как это повлияет на поведение водителей? Опасное вождение, которое долгое время оставалось безнаказанным, теперь может стать причиной для серьезной ответственности.
РедакцияР
Редакция
11.06.2024, 07:32·2 мин
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Фото: Tarantas.News

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На что может измениться штраф за опасное вождение в России и как это повлияет на поведение водителей?

Опасное вождение, которое долгое время оставалось безнаказанным, теперь может стать причиной для серьезной ответственности. Инициативу поддерживает депутат Ярослав Нилов, который заявил: "Хватит беспредела на дорогах. За опасное вождение должны следовать реальные наказания". Предложенный законопроект является дополнением к Кодексу РФ об административных правонарушениях, вводя новую статью об опасном вождении.

По мнению инициаторов законопроекта, до 80% дорожных происшествий происходят из-за водителей, демонстрирующих опасные маневры на дороге. Для борьбы с этим явлением предлагается ввести штрафы от 3000 до 5000 рублей и лишение прав на 1-3 месяца за повторное нарушение.

Критики законопроекта и перспективы внедрения

Уже в прошлом году депутаты ЛДПР предлагали штрафовать лихачей на 10 000 рублей или лишать их водительских прав, но законопроект был отклонен. Сегодня суммы штрафов другие, однако появляются вопросы о реальной эффективности меры.

Эксперты указывают на сложности определения и администрирования понятия "опасное вождение". Представители МВД считают, что для эффективной борьбы необходимо оснастить экипажи ДПС ГАИ системами фото- и видеофиксации, чтобы точно документировать случаи опасной езды.

Также важно развивать искусственный интеллект, который сможет объединять данные с камер ГАИ и МВД для оперативного реагирования на нарушения. Возможно, в скором времени водители, подпадающие под определение опасного вождения, будут лишены водительских прав без лишних формальностей, что, вероятно, повлияет на снижение агрессивного поведения на дорогах.

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