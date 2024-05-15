Доля дилера с продажи одного выкупленного автомобиля составляет от 12 до 25%

По мнению специалистов, значимость аукциона возросла, начиная с 1 апреля 2024 года, после отмены двойного НДС. "Многие дилеры начали активнее искать возможности в соседних регионах, чтобы определить, какие автомобили можно приобрести для себя", - сообщил эксперт.

Николай Тимофеев, руководитель отдела подержанных автомобилей компании "БорисХоф", заявил, что на новой платформе продаются машины в состоянии, которые сложно продать через обычные каналы (автомобили требуют ремонта и юридической очистки).

"Часть клиентов приходит к нам со своими запросами и проблемами", - отметил эксперт. "Мы приняли решение направлять этот трафик на аукцион, где зарегистрировано около 3000 профессиональных покупателей. На аукционе мы откровенно говорим о проблемах с автомобилем, почему мы не готовы продавать его самостоятельно, какие трудности могут возникнуть у нового владельца".

Согласно Николаю Тимофееву, таким образом решается проблема автомобилей со сложностями. Дилерам не нужно тратиться на рекламу, что способствует быстрому возврату инвестиций в данные машины и поддержанию высокого уровня оборачиваемости склада.

По данным Олега Мосеева, генерального директора сообщества "Автомаркетолог", средняя рентабельность в сегменте подержанных автомобилей составляет 25,3%. Средняя цена автомобиля (468 000 рублей) в прошлом месяце оказалась ниже, чем в марте (485 000 рублей) или в начале года.

"70% автомобилей были проданы с первого раза в течение 16 часов (в марте на это уходило не менее 18 часов)", - сообщил эксперт. "С продажи одного автомобиля дилер заработал в апреле 94 000 рублей. Это хороший показатель, свидетельствующий о том, что машина практически моментально поступает на продажу. Обычно на это уходит 2-3 дня". Самыми востребованными моделями остаются Lada Granta, Lada Kalina и Ford Focus.

По комиссионным машинам, как отметил глава "Автомаркетолога", маржинальность ниже - 12,5%. Средняя цена автомобиля также немного снизилась, при этом 48% машин были проданы в апреле всего за 6 часов. "На комиссионных автомобилях дилер в среднем заработал 74 000 рублей. И хоть количество таких машин в апреле немного уменьшилось, мы видим, что дилеры стали активнее торговать комиссионными автомобилями", - пояснил Олег Мосеев.

По его словам, в общем, на российском рынке в прошлом месяце сохранялось снижение продаж подержанных автомобилей - к апрелю 2023 года упадок составил 3% (около 553 тыс. единиц). В пятерке самых популярных марок на вторичном рынке присутствуют знакомые имена: Lada (136 435 единиц), Toyota (54 483 единицы), Kia (32 627 единиц), Hyundai (26 313 единиц) и Nissan (25 317 единиц). Китайские машины пока еще слабо представлены в категории подержанных (доля - менее 3%) - объемы продаж не такие, как в прошлом, когда на рынке РФ доминировали крупные игроки. "Предпочтение подержанным автомобилям сохраняют те покупатели, которые не готовы переходить на китайские машины", - пояснил Олег Мосеев.

В ТОП-10 моделей с пробегом преобладают вазовские автомобили: Lada Granta, ВАЗ-2107, ВАЗ-2114, Lada Priora и Lada Niva. Экспертов удивляет постоянный интерес к модели Ford Focus (6 место по продажам в апреле) и 8 позиция в списке - Chevrolet Matiz. Однако это особенность исключительно московского рынка. "В столице действует много дилерских групп, специализирующихся на подержанных автомобилях. Здесь происходит активное обновление парка подержанных машин новыми. Это помогает пополнить запасы дилеров подержанными автомобилями", - подчеркнул Олег Мосеев.