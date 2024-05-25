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Оскар Пиастри признался: я сделал несколько ошибок

Оскар Пиастри продемонстрировал второе время в субботней квалификации Гран При Монако, уступив вождению Шарля Леклера менее, чем две десятые секунды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.05.2024, 18:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Оскар Пиастри продемонстрировал второе время в субботней квалификации Гран При Монако, уступив вождению Шарля Леклера менее, чем две десятые секунды. У гонщика из McLaren это лучшая стартовая позиция в текущем сезоне и всего вторая в его карьере из первой строчки. Пиастри утверждает, что сегодня у него была возможность захватить лидерство на старте.

Его напарник Ландо Норрис финишировал на четвертой позиции.

Оскар Пиастри (2-й): «Если бы можно было скомбинировать мои вторые секунды первого быстрого круга с началом второго, то время было бы достаточным, чтобы оказаться на вершине».

«В конце я допустил несколько ошибок, но Шарль заслуживает признания. Он был быстрым весь уик-энд, однако в определенные моменты мне казалось, что мы можем приблизиться к нему».

«Чудесно начинать гонку из первого ряда, однако несмотря на все позитивные мысли, обгонять на этом круге не так уж просто. Но у меня есть отличное положение на старте и шанс на хороший результат завтра».

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Источник

Ландо Норрис (23)McLaren (68)Оскар Пиастри (18)

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