Оскар Пиастри: «Пример Льюиса меня очень вдохновляет»

Пилот McLaren Оскар Пиастри поделился с пресс-службой команды своими предпочтениями и вдохновляющими примерами в разных сферах жизни.

На вопрос о том, кто оказывает на него наибольшее влияние, Оскар Пиастри отметил, что особенно вдохновляется выдающимися баскетболистами. В числе своих кумиров он назвал Майкла Джордана и Кобе Брайанта. Кроме того, спортсмен отметил Льюиса Хэмилтона, подчеркнув не только его успехи в автоспорте, но и достижения за пределами трассы, которые мотивируют многих, включая самого Оскара.

Говоря о любимых автодромах, Пиастри выделил четыре трассы: Спа, Сильверстоун, Сузука и Катар. По словам гонщика, ему особенно нравятся эти автодромы из-за преобладания скоростных поворотов. Пилот отметил уникальное сочетание быстрых виражей и перепадов высот на трассе в Спа, а также подчеркнул динамику поворотов в Сильверстоуне, Сузуке и Катаре.

В числе любимых гонщиков Формулы 1 Оскар Пиастри назвал Айртона Сенну, отметив его значимость для всего автоспорта. Также гонщик признался, что с интересом следил за выступлениями Даниэля Риккардо еще до собственного дебюта в Формуле 1. В этот список Пиастри включил и таких известных пилотов, как Фернандо Алонсо и Кими Райкконен.

Отвечая на вопрос о способах отдыха, Пиастри рассказал, что предпочитает смотреть телевизор, спать и проводить время на пляже, загорая на солнце.

Среди любимых блюд гонщика оказались паста, бургеры, суши и шоколад.

Что касается спорта, то Оскар Пиастри выделил четыре дисциплины. Он признался, что испытывает особую симпатию к крикету, несмотря на то, что этот вид спорта порой вызывает смешанные эмоции. Также гонщик отметил баскетбол, подчеркнув интерес как к просмотру матчей, так и к самой игре, хотя и добавил, что не считает себя выдающимся баскетболистом. В числе любимых видов спорта также оказались теннис, в котором важны техника и физическая подготовка, и экстремальные зимние виды спорта, привлекающие Пиастри зрелищностью и высоким уровнем риска.