Оскар Пиастри: «Приходится переучиваться, а это непросто»

Оскар Пиастри поделился своим мнением о предстоящем сезоне Формулы 1 в 2026 году, отметив, что пилотам придётся заново осваивать многие аспекты управления болидом. По словам австралийского гонщика McLaren, новые требования вынуждают пересматривать навыки, которые формировались у спортсменов с самого начала гоночной карьеры, ещё во времена картинга.

Одной из ключевых особенностей будущих сезонов станет необходимость по-новому расходовать энергию гибридных силовых установок. Чтобы избежать полной разрядки батареи на прямых участках трассы, гонщикам теперь приходится раньше отпускать педаль газа и позволять автомобилю двигаться накатом. Это приводит к тому, что вход в повороты осуществляется на меньшей скорости по сравнению с предыдущими годами.

«Думаю, сложность в том, что приходится делать много такого, чего мы никогда не делали, а это само по себе непросто, – цитирует RacingNews365 австралийского гонщика McLaren. – Некоторые моменты противоречат нашим инстинктам. Когда ты в течение предыдущих 15 лет пилотировал определённым образом, то переучиваться довольно сложно, прежде всего это касается таких моментов, как сброс газа на прямых, или других подобных явлений.

Пиастри подчёркивает, что гонщики по своей природе не склонны уменьшать скорость без необходимости. Помимо этого, им предстоит столкнуться с дополнительными сложностями и решать новые задачи на трассе. По его словам, болиды стали медленнее, уровень прижимной силы снизился, а разгон после поворотов стал более резким. Таким образом, пилотирование становится всё более требовательным.

Австралиец отметил, что поведение машин существенно отличается от того, к чему привыкли гонщики в прошлом сезоне. Однако в некоторых условиях разница в ощущениях не столь значительна, и многое будет зависеть от конкретной трассы.

Говоря о сцеплении с дорогой, Пиастри считает, что оно соответствует стандартам Формулы 1, а разгон на выходе из поворотов по-прежнему впечатляет своей мощностью. Несмотря на это, иногда управлять этими мощностями стало сложнее.

Пиастри также напомнил, что в прошлом году на ряде трасс были зафиксированы рекордные скорости. Поэтому любые изменения, которые делают управление болидом менее привлекательным, поначалу воспринимаются гонщиками неоднозначно.