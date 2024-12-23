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Интервью с Оскаром Пиастри о секретах успеха «правил папайи»

"«Правила папайи»: Оскар Пиастри о стратегии McLaren перед Гран При Италии, секреты командной тактики и отношений внутри стены гаража"
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.12.2024, 09:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед Гран При Италии перед болидами McLaren всплыло понятие «правила папайи» – это некий кодекс, соблюдение которого позволяет гонщикам избежать столкновений на трассе и заработать максимальное количество очков для своей команды. В интервью для Speedcafe Оскар Пиастри раскрыл суть этих правил в рамках подкаста KTM Summer Grill.

Оскар Пиастри отметил: «СМИ обсуждали наши правила намного активнее, чем мы внутри коллектива. Мы подробно проработали различные сценарии, чтобы установить четкие правила и границы. Однако я осознаю – людям нужно что-то обсуждать, издания интересовались вопросами о том, буду ли я помогать Ландо, как бы я поступил в определенных ситуациях. Мне с самого начала было понятно, что я окажу помощь».

После этапа в Бразилии ситуация в чемпионате для Ландо значительно осложнилась, и обсуждения командной тактики уже практически не велись.

Самым сложным моментом стала гонка в Венгрии. На тот момент у меня не было ни одной победы в Формуле 1, в то время как у Ландо их была только одна. Отказаться от возможности победы, когда команда сталкивается с более важными проблемами, представляется непростым. В такие моменты всегда сложно объективно проанализировать положение вещей. Однако после пересечения финишной черты адреналин спадает, и становится легче оценить происходящее, понять, кто и как мог нарушить наши позиции – на эмоциях во время гонки это не всегда очевидно. Именно в такие моменты возникли «правила папайи».

«У нас с Ландо отличные отношения, никаких конфликтов. В связи с этим в команде не было абсолютно никаких поводов для беспокойства», – подытожил Пиастри.

Источник

Оскар Пиастри (73)McLaren (234)

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