Оскар Пиастри оценил машину положительно

Оскар Пиастри показал лучшее время по итогам пятничных тренировок в Имоле, опередив на 0,025 секунды Ландо Норриса, своего напарника по McLaren.

«Всё складывается относительно неплохо, хотя есть ряд моментов, в которых надо попытаться прибавить. Это не первая пятница, когда тренировки проходят довольно гладко, но уже бывало, что сложности начинались потом, в субботней квалификации.

Надо продолжать работать, чтобы найти ещё какие-то ресурсы скорости. Впрочем, машина оставила вполне достойное впечатление, так что в целом всё действительно неплохо.

Почти на всех этапах в этом году от квалификаций зависело многое, а Имола – такая трасса, где в субботу тем более важно показать высокий результат. Но я думаю, что на поул будем претендовать не только мы с Ландо. Завтра у нас явно прибавится реальных соперников, поэтому надо продолжать упираться и постараться добиться ещё более высоких скоростей».

«Полагаю, я вполне доволен итогами тренировок. На этой трассе трудно найти правильный ритм. Трасса быстрая, и здесь важно правильно выбирать момент выезда из боксов и всё делать правильно, хотя добиться этого непросто, учитывая, сколь высоки скорости.

В общем, день прошёл интересно, нам удалось внести кое-какие улучшения в настройки, и будем надеяться, что завтра мы сможем прибавить ещё. Впрочем, я уверен, что Оскар тоже намерен найти ресурсы скорости.

Но в тренировках мы всегда выглядим лучше других, а потом, когда начинается квалификация, соперники нас догоняют. Поэтому не думаю, что у нас комфортное преимущество, поэтому надо продолжать работать. У Alpine быстрая машина, но эта команда всегда показывала хорошую скорость на этой трассе.

Не сомневаюсь, что Red Bull нас догонят, да и Mercedes тоже прибавят, для этого им достаточно включить двигатели на полную мощность. Поэтому успокаиваться нельзя – и всё-таки пятница прошла продуктивно».