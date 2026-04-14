Оскар Пиастри: «Лучше шинные тесты, чем совсем ничего»

Оскар Пиастри завершил первый день тестовых заездов Pirelli на трассе Нюрбургринг. Австралийский пилот команды McLaren поделился своими впечатлениями от работы за рулём, оценил новые прототипы шин для сезона 2027 и прокомментировал возможность возвращения Нюрбургринга в календарь Формулы 1.

Пилот отметил важность дополнительной практики, учитывая что в текущем сезоне он стартовал не на всех этапах и суммарно проехал меньше кругов, чем другие участники чемпионата. По словам Пиастри, тесты оказались полезными, однако он подчеркнул, что в гоночный уик-энд можно собрать больше информации и провести более целенаправленную подготовку. Тем не менее, гонщик признал, что даже базовые испытания дают значимый опыт, особенно в условиях ограниченной практики в начале сезона.

Пиастри отдельно отметил, что во время тестов Pirelli команда не имеет возможности вносить изменения в настройки болида, однако такие заезды позволяют проверить работу всех систем, а также уделить внимание деталям — например, комфорту посадки. Это помогает сэкономить время в последующих гоночных уик-эндах и подготовиться к ним максимально эффективно.

Помимо общей работы с машиной, Оскар Пиастри участвовал в тестировании прототипов шин, разрабатываемых для сезона 2027 года. По его словам, некоторые из новых покрышек отличаются по ощущениям от текущих, и впереди ещё много этапов испытаний, чтобы полностью понять их поведение. Пилот отметил, что компания Pirelli стремится создать продукт высокого уровня и что некоторые из протестированных сегодня утром вариантов показались ему интересными.

Говоря о самой трассе, Пиастри охарактеризовал Нюрбургринг как классический автодром со своими особенностями: неровности покрытия, уникальные поребрики и сложные участки на выходах из поворотов. Он подчеркнул, что на этой трассе практически нет права на ошибку — вокруг расположены трава и гравий, что увеличивает требования к пилотажу. По мнению гонщика, за рулём современной машины Формулы 1 автодром воспринимается более компактным по сравнению с другими трассами, однако возвращение на исторические объекты всегда приносит удовольствие.

Отвечая на вопрос о возможности возвращения Нюрбургринга в календарь Формулы 1, Оскар Пиастри заявил, что не был бы против такого решения. По его словам, хотя этот автодром не является его любимым, он интересен своими перепадами высот и богатой историей. Пилот также отметил, что трассы старой школы с их характерными зонами вылета и поребриками доставляют особое удовольствие, когда удаётся пройти круг идеально. Он добавил, что было бы приятно вновь увидеть Нюрбургринг в числе этапов Формулы 1, однако окончательное решение остаётся за организаторами.