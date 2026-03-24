Орихара: В Японии «мы ещё не достигнем необходимого уровня»

Компания Honda продолжает активно работать над совершенствованием силовых установок, используемых командой Aston Martin, стремясь устранить выявленные недостатки. Несмотря на то, что некоторые проблемы ещё сохраняются, специалисты отмечают заметный прогресс в этом направлении.

В преддверии этапа Формулы-1 в Японии подробностями поделился Шинтаро Орихара, который занимает пост главного инженера и руководителя гоночной бригады Honda Racing.

«В Китае нам удалось добиться определённых успехов в повышении надёжности батареи за счёт снижения уровня вибраций, оказывавших влияние на все системы, однако нам ещё предстоит найти более эффективные решения для выявления причин этих вибраций, поскольку они сказываются и на гонщиках», — сообщил Орихара.

Он отметил, что между Гран При Китая и Японии специалисты Honda продолжили работу, направленную на повышение надёжности силовых установок. При этом эффективность работы устройств пока не достигла желаемого уровня, особенно это касается гибридной системы и управления расходом энергии.

«Сузука — весьма сложная трасса с этой точки зрения, но мы анализируем данные, собранные на этапах в Австралии и Китае, чтобы максимально подготовиться к гонке в Японии. На предстоящем уик-энде нам, возможно, не удастся выйти на требуемый уровень, однако мы продолжаем прилагать все усилия для дальнейшего прогресса», — добавил инженер.

Шинтаро Орихара также выразил надежду, что японские болельщики и поклонники Honda увидят положительные изменения, достигнутые после предсезонных тестов в Бахрейне, и оценят усилия команды по совершенствованию силовых установок.