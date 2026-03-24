Орихара: В Японии «мы ещё не достигнем необходимого уровня»

Honda работает над повышением надёжности силовых установок Aston Martin перед Гран При Японии, отмечая прогресс в устранении вибраций и управлении энергией.
Демид Поршнев
24.03.2026, 15:01·2 мин
Компания Honda продолжает активно работать над совершенствованием силовых установок, используемых командой Aston Martin, стремясь устранить выявленные недостатки. Несмотря на то, что некоторые проблемы ещё сохраняются, специалисты отмечают заметный прогресс в этом направлении.

В преддверии этапа Формулы-1 в Японии подробностями поделился Шинтаро Орихара, который занимает пост главного инженера и руководителя гоночной бригады Honda Racing.

«В Китае нам удалось добиться определённых успехов в повышении надёжности батареи за счёт снижения уровня вибраций, оказывавших влияние на все системы, однако нам ещё предстоит найти более эффективные решения для выявления причин этих вибраций, поскольку они сказываются и на гонщиках», — сообщил Орихара.

Он отметил, что между Гран При Китая и Японии специалисты Honda продолжили работу, направленную на повышение надёжности силовых установок. При этом эффективность работы устройств пока не достигла желаемого уровня, особенно это касается гибридной системы и управления расходом энергии.

«Сузука — весьма сложная трасса с этой точки зрения, но мы анализируем данные, собранные на этапах в Австралии и Китае, чтобы максимально подготовиться к гонке в Японии. На предстоящем уик-энде нам, возможно, не удастся выйти на требуемый уровень, однако мы продолжаем прилагать все усилия для дальнейшего прогресса», — добавил инженер.

Шинтаро Орихара также выразил надежду, что японские болельщики и поклонники Honda увидят положительные изменения, достигнутые после предсезонных тестов в Бахрейне, и оценят усилия команды по совершенствованию силовых установок.

