Орихара: «Конечно, мы бы хотели проехать больше кругов»

Команда Aston Martin завершила первую половину официальных предсезонных тестов в Бахрейне с наименьшим общим пробегом за три дня среди всех участников. Как отмечают специалисты, одним из факторов, повлиявших на результат, стали технические сложности с новыми силовыми установками Honda.

Ситуация привлекла внимание испанских СМИ, которые пристально следят за успехами Фернандо Алонсо в составе Aston Martin. По их мнению, инженеры коллектива пока сталкиваются с трудностями адаптации к особенностям взаимодействия с японскими специалистами Honda, что сказывается на темпах прогресса.

Несмотря на это, глава трассовой бригады Honda Шинтаро Орихара заявил, что команда сохраняет уверенный настрой и продолжает рабочий процесс:

«Три дня тестов в Бахрейне оказались весьма продуктивными как для нас, так и для Aston Martin. Мы получили возможность глубоко изучить работу силовой установки и оценить её интеграцию с новым шасси.

Изменения в техническом регламенте требуют не только иных подходов к управлению машиной, но и новых методов зарядки и расхода энергии батареи на дистанции круга. Сейчас мы вместе с командой и гонщиками осваиваем эти процессы, стараясь оптимизировать управление энергией.

Безусловно, нам хотелось бы преодолеть большую дистанцию, однако стоит помнить, что это первые официальные тесты для нашего сотрудничества с Aston Martin. Коллективу ещё предстоит наладить эффективное взаимодействие.

Работа по совершенствованию продолжится как в исследовательском центре Honda Racing Corporation в Сакуре, так и непосредственно на трассе в Бахрейне. Мы понимаем, в каких аспектах можно добиться прогресса, и прилагаем максимум усилий для улучшения результатов.

Сейчас для нас важно проанализировать собранные за первую половину тестов данные и сделать необходимые выводы. На следующей неделе у нас будет ещё три дня для продолжения работы, и мы намерены использовать это время максимально эффективно».

В эфире телеканала Fuji TV Шинтаро Орихара также сообщил о дальнейших планах команды: «Пока мы не использовали на трассе более агрессивную версию системы охлаждения, и планируем протестировать её во второй половине тестов. Это позволит понять, насколько эффективно работает новая система.

В течение прошедших дней наша основная задача заключалась в выполнении стандартных тестовых процедур, поэтому на кузове машины присутствовало значительное количество отверстий для отвода тепла. В дальнейшем мы можем рассмотреть возможность их уменьшения».

Вторая половина тестов в Бахрейне станет для специалистов Honda и Aston Martin возможностью продолжить эксперименты и искать пути повышения надёжности и эффективности нового технического пакета.