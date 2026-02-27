Главная Новости Lada Названы шесть надёжных автомобилей до 300 тысяч рублей: "Они почти не ломаются"
Названы шесть надёжных автомобилей до 300 тысяч рублей: "Они почти не ломаются"

Эксперт рассказал, какие автомобили до 300 тысяч рублей выбрать на вторичном рынке в 2024 году и как проверить их кузов на коррозию.
Виктор Кузнецов
27.02.2026, 17:12·3 мин
Фото: Автоновости Дня

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал вторичный автомобильный рынок и выделил лучшие предложения в сегменте машин стоимостью от 250 до 350 тысяч рублей. Как отмечает специалист, большинство автомобилей в этой ценовой категории уже не первые годы на ходу, а на их кузовах можно встретить первые признаки коррозии.

При выборе подходящей машины, по словам Зиновьева, важно обращать внимание на состояние порогов. Он подчеркивает, что именно эти элементы кузова играют ключевую роль в обеспечении жесткости и пассивной безопасности транспортного средства.

«Капот, крылья и двери поддаются восстановлению или замене, а вот проржавевшие до дыр пороги — это плохой знак. Они сказываются на прочности кузова и безопасности машины в целом», — комментирует Сергей Зиновьев.

В рамках бюджета до 300 тысяч рублей эксперт советует присмотреться прежде всего к отечественным моделям, таким как LADA Granta, Priora, а также классическим «Жигулям» с небольшим пробегом. По его словам, эти автомобили отличаются относительно небольшим возрастом — в среднем около 16 лет, умеренным пробегом (порядка 180 тысяч километров), простотой обслуживания и наличием большого количества запчастей. Кроме того, такие машины легко перепродать в дальнейшем.

Зиновьев предостерегает от покупки китайских седанов и кроссоверов в этом ценовом диапазоне. Среди основных недостатков подобных автомобилей он выделил подверженность коррозии, повышенную вероятность поломок после 100 тысяч километров пробега, а также сложности с поиском запасных частей. Модели вроде Chery Indis, Lifan Solano и Geely MK, по мнению эксперта, значительно уступают отечественным автомобилям по востребованности на вторичном рынке.

Для тех, кто интересуется более внедорожными машинами в пределах этой суммы, рекомендуется обратить внимание на классические варианты: ВАЗ-2131 или Chevrolet Niva. Также иногда встречаются предложения по продаже УАЗ-3151, выпущенных в прошлом веке и с пробегом менее 50 тысяч километров.

В категории кроссоверов-иномарок за 300 тысяч рублей, как отмечает Зиновьев, выбор существенно ограничен. В основном это будут автомобили значительно старше отечественных «Нив». Среди таких вариантов встречаются Kia Sportage первого поколения (2000–2006 годов выпуска) и Mitsubishi Pajero середины 90-х годов. При этом эксперт подчеркивает, что на заявленный пробег подобных машин не стоит обращать особого внимания.

«Столь древние модели не всегда имеют значимые преимущества над Нивами. Первый Sportage – рамный внедорожник с минимальным набором удобств, в младших комплектациях нет кондиционера. По размерам в точности как ВАЗ‑2131, дверей тоже пять. А в содержании явно дороже, да и где запчасти искать – вопрос», — поясняет Сергей Зиновьев.

Ранее сообщалось, что цены на новые автомобили в России стартуют чуть выше 500 тысяч рублей. Аналитик авторынка Олег Мосеев составил рейтинг пяти наиболее доступных новых машин, которые официально представлены на российском рынке.

Материал подготовил Иван Бахарев.

