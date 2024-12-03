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Omoda рассказала о дизайне нового флагманского кроссовера для российского рынка

Автопроизводитель Omoda представил уникальные особенности своего нового флагманского кроссовера C7, который официально выйдет на российский рынок в 2025 году. Новинка сочетает в себе изысканность купе с практичностью и комфортом кроссовера.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
03.12.2024, 15:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автопроизводитель Omoda представил уникальные особенности своего нового флагманского кроссовера C7, который официально выйдет на российский рынок в 2025 году. Новинка сочетает в себе изысканность купе с практичностью и комфортом кроссовера.

«Новый стиль автомобиля назван CROSS, что подчеркивает его принадлежность к сегменту кроссоверов, а также символизирует слияние различных текстур и характеристик», — проинформировали представители компании Omoda.

Дизайн разработан в рамках концепции Art In Motion, отличительной чертой которой являются сбалансированные пропорции и изящные линии, придающие автомобилю динамичный вид даже в покое.

Оригинальная X-образная радиаторная решетка и аэродинамический профиль передней части авто гармонично дополняют друг друга, формируя уникальный облик Omoda C7. Этот стиль создает ощущение движения, характерное для спортивных моделей, что отличает кроссовер от большинства практичных и универсальных автомобилей этого класса.

Фото: Автоновости Дня

Особое значение для внешнего вида Omoda C7 имеет система интеллектуального динамического освещения, которая меняет свои цветовые решения и создает разнообразные узоры в зависимости от обстановки. Кроме того, светодиодные лампы на боковых сторонах переднего бампера делают облик кроссовера по-настоящему инновационным.

Задние фонари с орнаментом, напоминающим молнию, освещаются новейшей технологией инфракрасного света, что обеспечивает более яркое и эстетичное освещение. Такое сочетание внешнего вида и функциональности признал и производитель автомобилей.

Уже объявлено, что Omoda начнет продажи C7 на российском рынке в первой половине 2025 года. Этот кроссовер станет флагманской моделью бренда и будет доступен как с передним, так и с полным приводом.

Источник

Omoda (44)

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