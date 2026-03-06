OMODA объявила цены и комплектации обновленного кроссовера C5

На российском рынке был официально представлен новый фастбэк-кроссовер OMODA C5, который вскоре поступит в продажу. Российские автолюбители смогут выбрать одну из трёх комплектаций: «Актив», «Стиль» или «Драйв». Минимальная цена новинки составит 2 349 000 рублей.

Под капотом OMODA C5 установлен турбированный двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил. Работает он в паре с роботизированной трансмиссией DCT6. Производитель предоставляет гарантию на 3 года либо на 100 000 км пробега.

В комплектации «Актив» автомобиль оборудуется полностью светодиодной оптикой, передними и боковыми подушками безопасности, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, а также парктрониками и камерой заднего обзора. Для удобства водителя и пассажиров в салоне установлен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой беспроводных платформ Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровая приборная панель. Такая версия кроссовера будет стоить от 2 349 000 рублей.

Топовая комплектация «Драйв» отличается 18-дюймовыми дисками, интерьером с отделкой из искусственной кожи и наличием электрорегулировок водительского кресла. Здесь же предусмотрен подогрев сидений второго ряда и двухзонный климат-контроль, с возможностью установить ароматизатор воздуха. Среди других опций присутствуют электропривод багажной двери, система мониторинга «слепых» зон, а также круговой обзор. Размер дисплея мультимедиа в этой версии увеличен до 15,6 дюймов, предусмотрена система голосового управления и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Стоимость модификации «Драйв» стартует с отметки 2 499 000 рублей.