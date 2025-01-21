OMODA представит новый интеллектуальный кроссовер

OMODA C7 обеспечит исключительный акустический комфорт, превратив салон автомобиля в территорию личного пространства. Этому в значительной степени помогает использование двойного остекления, а также дополнительных шумопоглощающих материалов, благодаря чему многие посторонние звуки останутся снаружи автомобиля.

Специально разработанные ламинированные стекла практически полностью оградят водителя и пассажиров от аэродинамических шумов. Использование современных материалов эффективно поглощает ультрафиолетовые лучи и снижает нагрев салона в жаркую солнечную погоду. В OMODA C7 применяются шумоизолирующие материалы в 24 различных точках кузова и 5,5-миллиметровые уплотнители. Реализованные меры позволили значительно снизить уровень шума и сделать автомобиль еще более комфортным.

Территория личного пространства в салоне автомобиля дополнена технологичной мультимедийной системой сверхвысокой четкости диагональю 15,6 дюйма, которая транслирует изображение в разрешении 2,5K. Для экрана характерна отличная цветопередача, а антибликовое покрытие позволяет эффективно считывать информацию даже при попадании прямых солнечных лучей. В основе мультимедийной системы производительный процессор, благодаря чему обеспечивается моментальная скорость отклика на касание.

Эффект уюта усиливается за счет атмосферной подсветки на 256 цветов с функцией динамического освещения. Подсветка способна не только меняться в зависимости от различных сценариев вождения, но и подстраиваться к ритму музыкального сопровождения, звучащего из динамиков аудиосистемы.

Кроме того, кроссовер OMODA C7 может быть оборудован системой четырехзонного голосового управления. Интеллектуальные датчики способны точно определять различные источники звука, а также качественно распознавать и анализировать вербальные команды. Это означает, что водитель и каждый из пассажиров получают одновременный доступ к функциям автомобиля, не создавая неудобств друг для друга.