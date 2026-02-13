Оливер Берман: «У нас нет оснований для беспокойства»

Оливер Берман поделился своими впечатлениями о ходе предсезонных тестов Haas в Бахрейне, отметив, что команда уверенно движется к началу нового гоночного сезона.

По словам Оливера Бермана, коллектив выполняет все намеченные задачи. Основное внимание сейчас сосредоточено на преодолении большого числа кругов, что особенно важно в условиях значительных изменений технического регламента и перехода на новые двигатели.

«Пока всё идёт неплохо. Когда происходят столь масштабные изменения регламента, и к тому же мы перешли на новые двигатели, приоритетная задача, которую решают все, состоит в том, чтобы набирать километраж. И мы действительно проехали немало кругов», — отметил Берман.

Гонщик подчеркнул, что команда стремилась именно так начать подготовку к сезону и быстро перешла к детальной работе с настройками. С первых дней в Бахрейне инженеры сразу переключились на анализ параметров и поиск наилучших решений для новой техники.

«Конечно, она очень отличается от техники предыдущего поколения. Но радует, что нам не пришлось долго проверять работоспособность VF-26, её бортовых систем, в том числе эффективность охлаждения, и мы перешли к более важным задачам, связанным с подготовкой к сезону», — добавил Оливер.

По его словам, процесс адаптации к новым условиям продолжается, и команда шаг за шагом осваивает особенности пилотирования актуального болида. Каждый выход на трассу позволяет глубже понять поведение машины и работать над повышением скорости.

Берман выразил надежду, что в ходе следующих тестовых сессий могут появиться обновления, однако подчеркнул, что к старту сезона в Австралии концепция останется прежней. «Думаю, что уже к следующей серии тестов мы подготовим какие-то новинки, хотя не уверен. Но точно могу сказать, что это не та машина, с которой мы выйдем на старт в Австралии, хотя в любом случае концепция останется прежней», — пояснил он.

Гонщик остался доволен тем, как проходит подготовительный этап, и отметил отсутствие серьёзных проблем на данный момент. Он подчеркнул, что перед командой стоит задача максимально изучить потенциал VF-26 и прийти к первой гонке сезона в полной боевой готовности.

«Думаю, с характеристиками машины всё хорошо, особенно по сравнению с той ситуацией, в которой мы были в начале прошлого сезона. Здорово, что у нас нет никаких причин для тревог – надеюсь, так будет и в дальнейшем», — резюмировал Оливер Берман.