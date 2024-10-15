Надежды Окона и Гасли на очки в Гран При Остине…

В трёх гонках подряд в команде Alpine не удалось заработать очков, однако гонщики надеются на удачу в предстоящем этапе в Остине...

Эстебан Окон: «Уик-энд в Сингапуре стал настоящим испытанием для нашей команды. Мы смогли немного нарастить темп в начале гонки, однако достичь более высоких результатов так и не смогли. Наши усилия оказались недостаточными для борьбы за очки».

Перерыв между этапами в Сингапуре и Остине позволил команде Alpine проанализировать ситуацию и сконцентрироваться на предстоящих трёх гонках подряд.

Пилот команды с нетерпением ждет возвращения на трассу в Остине, поскольку это особенное место с уникальной энергией американских болельщиков, создающих неповторимую атмосферу. Сложная трасса обещает увлекательные соревнования.

Первая из двух серий по три гонки начнется именно в Остине, и они потребуют от команды значительных физических и психологических усилий. Поэтому важно, что после Сингапура у гонщиков была возможность отдохнуть и подготовиться. Окон активно тренировался в зале и на симуляторе, стремясь извлечь максимум из предстоящего уик-энда».

Пьер Гасли: «После сложной гонки в Сингапуре нам как команде пришелся кстати этот перерыв в календаре. Нам не хватило скорости на предыдущем этапе, и мы вынуждены были изменить стратегию, чтобы помочь Эстебану, однако это не дало ожидаемых результатов. Вероятно, мы рассчитывали на лучшее выступление в Сингапуре после Монцы и Баку, но не смогли бороться за очки. Трехнедельный перерыв дал возможность нам подготовиться к возвращению в Остин».

Остинский этап считается одним из лучших в сезоне, и американские болельщики проявляют все больший интерес к Гран При. Трасса в Остине подходит команде — в прошлом году они показали хороший результат, финишировав седьмыми в спринте и шестыми в гонке.

За время перерыва Гасли активно тренировался на симуляторе в Энстоуне, чтобы быть готовым к предстоящему уик-энду, особенно учитывая наличие спринтовой гонки. Гонщик надеется на отличные результаты в стартовом этапе серии из трех Гран При. У команды есть цели, за которые они будут бороться, и надежда на более высокие позиции в общем зачете».