Genesis продемонстрировал один из самых доступных кроссоверов на испытаниях.

Genesis GV60 готовится к обновлению, которое затронет не только внешний вид, но и внутреннее наполнение. Планируется внедрение нового программного обеспечения для информационно-развлекательной системы и улучшенных возможностей подключения.

Обновленный электрический кроссовер, ожидающийся спустя три года после дебюта оригинальной модели, получит небольшие изменения в дизайне. Это касается переднего и заднего бамперов, а также увеличенного аккумуляторного блока. Известно, что внутренний интерьер также претерпит несколько изменений.

Ранее Genesis ненароком продемонстрировала обновленную версию GV60 в видео, которое позднее было удалено, однако большинство планируемых стилистических изменений были раскрыты. Шпионские фотографии прототипа, скрытого под камуфляжем, показали нижний воздухозаборник бампера, оснащенный датчиком ADAS и новым узором.

На уже упомянутых снимках также видно изменения в дизайне переднего бампера, который получил более традиционный вид, а фары разделены на верхнюю и нижнюю части и оснащены дополнительными светодиодными модулями.

Помимо этого, кроссовер получит аэродинамические колеса, новую форму заднего спойлера и обновленный внешний вид заднего бампера, возможно, с расширением цветовой гаммы.

Интерьер обновленной модели Genesis GV60 получит свежее программное обеспечение для информационно-развлекательной системы, что сделает использование цифровой кабины более удобным. Одним из долгожданных обновлений станет вероятное добавление беспроводной связи для Apple CarPlay и Android Auto.

Согласно представленной информации, обновленный Genesis GV60, разработанный на базе архитектуры E-GMP, получит аккумулятор емкостью 84 кВтч. Предполагается, что в ближайшее время модель будет запущена в производство в Корее. Подробности о возможных изменениях в электрических силовых агрегатах не раскрываются, однако ожидается расширение линейки моторов моделью GV60 Magma, ориентированной на высокую производительность.

Все ожидают премьеры обновленного Genesis GV60, который обещает стать значимым обновлением в модельном ряду бренда.

Фото: Carsweek.ru

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